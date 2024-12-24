Автор: Заррина Салимова, Люцерн, 24.12.2024.
А что если на вопросы прихожан церкви будет отвечать искусственный интеллект (ИИ), обученный на текстах из Нового Завета? Такой необычный эксперимент провели в Люцерне.|
Et si une intelligence artificielle formée sur des textes du Nouveau Testament répondait aux questions des visiteurs de l’église ? Une expérience inhabituelle a été menée à Lucerne.
Какие времена, такие и рождественские истории. Пока западный христианский мир готовится к встрече Рождества, в Люцерне уже (по)явился цифровой аватар Мессии на основе ИИ – «ИИсус» (© неологизм редакции Нашей Газеты).
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