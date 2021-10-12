Не секрет, что Швейцарская Конфедерация редко выступает в роли инициатора значимых новшеств в социальной сфере, но зато быстро реагирует на инициативы своих ближайших соседей и часто следует их примеру. Опытные люди знают, что если какой-то процесс пошел в Германии или Франции (реже в Италии), то он докатится и до нас. Вот последний пример.

Опубликованный ровно неделю назад, 5 октября, во Франции доклад независимой комиссии имел эффект разорвавшейся бомбы. И есть с чего! После двух с половиной лет кропотливой работы с потерпевшими и свидетелями, после изучения церковных, судебных, полицейских и газетных архивов, начиная с 1950-х годов, независимая комиссия пришла к выводу, что за последние 70 лет 330 тысяч несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия в лоне католической церкви Франции и в околоцерковных кругах. В опубликованном комиссией 2500-страничном отчете говорится о почти 3 тысячах педофилов, две трети из которых – священники, служившие в период с 1950–2020 годы. Более двух десятков дел, подлежащих расследованию, были переданы прокуратуре. В целом насилие над несовершеннолетними со стороны католической церкви составляет 4% от общего количества случаев сексуального насилия во Франции, включая только священников и духовенство, и 6%, включая (католических) мирян.

«Позор!» Так безапелляционно откликнулся на обнародованные данные папа римский Франциск. Как отреагировали мамы многочисленных жертв, мы не знаем, тем более что большинства из них уже нет в живых. Но если то, во что они верили при жизни, существует, то, вероятно, в настоящий момент они сводят счеты с обидчиками своих детей. Стоит заметить, однако, что общественное – и Ватикана в частности – негодование можно воспринять как искреннее, только если допустить, что никто из негодующих и вправду не знал о том, что было давно известно, и даже не смотрел отличные сериалы из истории католической церкви, которыми радовал нас в последние годы Netflix: поиск преодоления неудобств, создаваемых естеству противоестественным целибатом, начался среди священнослужителей не 70 лет назад.

Уже через два дня после обнародования во Франции возмутительной информации стало известно, что аналогичное разбирательство будет проведено и в Швейцарии. Католические инстанции страны решили объединить опыт как Франции (переняв использованную ею форму «независимой комиссии» и временные рамки – начиная с 1950-х годов), так и Германии (где исследование случаев сексуальных насилий католическими священниками ведется уже третий год силами специалистов трех университетов – Мангейма, Гейдельберга и Гиссена), адаптировав его к местным масштабам: университет выбран один, Цюрихский, а непростая работа должна быть выполнена сотрудниками его исторического факультета всего за один год.

В настоящее время проект находится на подготовительной стадии, имена членов рабочей группы не разглашаются, пока их контракты не подписаны. Но журналисты газеты Le Temps уже называют, например, Мариэтту Мейер, в 2019 году ставшую соавтором книги на другую деликатную тему – о медицинских опытах, проводившихся над пациентами психиатрической клиники в Мюнстерлингене, кантон Тургау, в 1940-1980-х годах. Уважаемый историк не подтвердила, но и не опровергла полученную журналистами информацию, так что можно полагать, что наши коллеги не ошиблись.

Предполагается, что проект перейдет к стадии «реализация» в начале 2022 года – в Швейцарии раскачиваются долго. Почему так долго? По словам епископа Кура Джозефа Боннемена, поддержавшего проект в качестве секретаря экспертной комиссии по сексуальным злоупотреблениям, созданной 20 лет назад в рамках Конференции швейцарских священников, все дело в национальных особенностях: «на то, чтобы объединить кантоны и различные языковые регионы вокруг национального проекта, требуется время».

Как обеспечить независимость привлеченных к расследованию экспертов, выполняющих заказ органов швейцарской католической церкви на их же деньги? По словам г-на Боннемана, «это прописано в контракте». Кроме того, отмечает епископ Лозаннский, Женевский и Фрибургский Шарль Мореро, ученые «получат доступ к нашим архивам». Не хотим показаться скептиками, но надо обладать истинной верой (уж простите за каламбур!), чтобы полагать, что этого достаточно. Или родиться в Швейцарии, с молоком матери впитав уверенность, что система работает. Готовы уверовать и мы, а точнее – применить принцип презумпции невиновности.

Исследование, в ходе которого будут использованы свидетельства ныне здравствующих жертв похоти священнослужителей, ставит перед собой две основные цели. Первая – вернуть, пользуясь определением Шарля Мореро, «долг правды» (так и хочется повторить за Пименом «завещанный от Бога», но язык не поворачивается) жертвам, ведь «отрицание злоупотреблений является для них их повторением»; вторая – позволить разобраться в «структурах, способствующих злоупотреблениям, чтобы, по возможности, избежать их повторения в будущем».

Важно отметить, что работа цюрихских историков начнется не с чистого листа, они будут опираться на результаты трудов их коллег, ранее представивших доклады о злоупотреблениях отношении сирот в Институте Марини во Фрибурге, (2016 г.) и в мужском монастыре Айнзидельна (2011 г.), а также рапорт о жестокости Сестер Ингеболя по отношению к юным обитателям нескольких руководимых ими пансионатов в кантоне Люцерн, ставший достоянием общественности в 2013 году.

В той чувствительной области, которая теперь будет выведена на первый план, работа в Швейцарии тоже уже начата. В 2016 году, по требованию ассоциации жертв сексуального насилия в лоне церкви, была создана комиссия (Cecar), деятельность которой не преследует научных целей, но направлена исключительно на моральную поддержку пострадавших. За пять лет в Романдской Швейцарии ею были выслушаны 34 человека. Еще 107 человек смогли выговориться перед аналогичными епархиальными комиссиями. Из 141 человека, набравшегося смелости, чтобы рассказать о пережитых в детстве и юности мерзостях, большинство – люди в возрасте 70-80 лет. «Мы рассматриваем только уголовно наказуемые случаи. Для жертв эти признания – большое испытание, ведь часто они никому не рассказывали о пережитом, даже членам своих семей, – отмечает возглавляющая Cecar Сильви Перринжаке. – Одни изъявляют желание встретиться с насильниками, если они еще живы, другие хотят получить доступ к архивам.» Максимальная денежная компенсация, на которую могут рассчитывать жертвы, в зависимости от полученного морального ущерба, – 20 тысяч шв. франков. Интересно, по какой шкале оценивается этот ущерб!

Опыт Cecar дает представление о трудностях, с которыми неминуемо столкнутся и цюрихские ученые. «Нам приходится терпеть бюрократические проволочки и преодолевать препятствия на пути к доступу к архивам, которые иногда находятся в Риме, а иногда и вовсе не существуют, – поделилась Сильви Перринжаке. – У Церкви впереди вечность, ей торопиться некуда. Потребовалось пять лет лишь на то, чтобы она признала, что среди ее служителей есть педофилы.»

На сегодняшний день данные, собранные экспертной комиссией Швейцарской конференции священников, позволяют говорить о 380 жертвах по всей стране, сделавших соответствующие заявления в последние десять лет. В большинстве случаев речь идет о событиях, имевших место до 1980 года. Уже понятно, что это – лишь верхушка айсберга, ведь на каждый задекларированный факт злоупотребления приходится до двадцати по-прежнему окутанных тайной. Мы будем внимательно следить за работой группы ученых Цюрихского университета и делиться с вами ее результатами.