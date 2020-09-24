В Эгле всей семьей можно стать героями триллера, приняв участие в игре-загадке «Код Эгля», где придется задействовать все свои умственные способности, а параллельно узнать немало интересных исторических фактов. Заодно предстоит пройти по самым узким и старым улочкам города, прогуляться вдоль живописных виноградников и осмотреть замок.

Национальный швейцарский конный завод (HNS), расположенный в Аванше – прекрасное место для знакомства с четвероногими друзьями человека. В HNS проходят обучение ветеринары, агрономы, тренеры верховой езды, здесь проводятся исследования, связанные со здоровьем и разведением лошадей, а сотрудники дают консультации о содержании этих благородных животных. После HNS следует обязательно зайти в музей древнеримской истории Аванша, где хранится множество интересных экспонатов, а также осмотреть амфитеатр, построенный во II веке н.э., когда у города было другое название – Авентикум.



В Бужи-Вилларе прямиком направляйтесь в парк Signal de Bougy площадью 110 га, расположенный на высоте 707 м над уровнем моря. Огромные зеленые пространства, детские площадки, поля для гольфа, тенистые аллеи, картинг и многое другое – здесь каждый найдет развлечение себе по вкусу. Конечно, за некоторые из них придется платить, но можно просто остаться наедине с природой и устроить пикник с видом на Леман.

На заводе минеральной воды в Энье гостям расскажут об особенностях производства и о том пути, который вода проделывает от природных источников до потребителей. Первый источник обнаружили в местном лесу кельты за 2000 лет до н.э., а название Энье происходит от имени гражданина Римской империи Энниуса, владевшего поместьем на территории современной коммуны.

Любителям живописи будет интересно узнать, что весть маршрут «По следам Гюстава Курбе»: французский художник приехал сюда после падения Парижской коммуны и жил здесь до самой смерти (1877).

Кантональный музей изящных искусств (MCBA, Лозанна) заслуживает посещения не только благодаря своим богатым коллекциям (отдельные выставки можно посетить бесплатно), но и своей необычной архитектуре, а во дворце Рюмин вас ждут сразу три музея: зоологический, геологический и археологический. В них туристов приглашают осмотреть все бесплатно, кроме временных выставок. В центре ArtLab Федеральной политехнической школы Лозанны проходят оригинальные выставки на стыке культуры и науки, также здесь расположено кафе Montreux Jazz Café, ставшее своеобразным «продолжением» знаменитого джазового фестиваля в Монтре, так как в нем можно посмотреть записи старых концертов. В столице кантона Во стоит также посетить городские теплицы с сотнями тысяч растений и парк Vallée de la jeunesse – идеальное место для отдыха с маленькими детьми.

В Женеве первый визит в Биопарк обойдется бесплатно, здесь живут макаки, уистити, кабаны, рептилии, рыси и множество других птиц и животных. Вероятно, вам захочется сюда вернуться, но тогда вы потратите деньги на входные билеты, уже зная, сколько интересных открытий вас ждет.

В Ле Брассю за несколько минут вы совершите путешествие длительностью 350 млн лет в парке Jardin du Temps фонда Audemars Piguet, где воспроизведены этапы формирования долины Жу. В Монрише туристов ждут на сырной фабрике La Fromagerie Gourmande, где можно наблюдать за приготовлением знаменитого продукта.

Карикатуры в газетах всегда привлекают внимание, так как рисуют их талантливые художники, проявляя все свое остроумие. В музее газетной карикатуры в Морже проходят бесплатные экспозиции, где можно оценить выставленные творения и поднять себе настроение.

Хотите увидеть впечатляющие водопады между Роменмотье и Ла Сарра? Тогда вам нужно приехать в ущелье Нозон, только возьмите с собой побольше бутербродов – вам захочется остаться здесь надолго, чтобы слиться с природой. После этого осмотрите в Роменмотье старую часть города и монастырскую церковь – они того стоят. В Ароле в окружении сосен и лиственниц поблескивает в лучах солнца озеро Bleu, насыщенный цвет которого объясняется жизнедеятельностью водорослей и присутствием озерно-ледниковых отложений. Побывав на его тихих берегах, чувствуешь себя так, словно отдыхал несколько дней в санатории.

На южном берегу Невшательского озера расположена заболоченная местность Grande Cariçaie длиной 40 километров, где на площади 3000 га произрастают около 800 видов растений и обитают более 10 тыс. видов животных. В центре наблюдения за дикой природой BirdLife в Кюдрфэн (кантон Во) можно увидеть разных птиц, а также бобров, которые облюбовали себе местечко на территории центра. В Сионе два беспилотных автобуса SmartShuttle курсируют между железнодорожным вокзалом и исторической частью города. Желающие узнать, каким будет транспорт будущего, могут бесплатно прокатиться.

В Вюлли дети будут в восторге от гротов, вырытых в горе во время Первой мировой войны, в Эпанд сотрудники обсерватории Naef дадут гостям возможность понаблюдать за дневным или ночным небом. В Биле часовые мануфактуры Swatch и Omega приглашают в два музея часового искусства. Выставки там проходят первоклассные, поскольку у этих двух компаний колоссальный опыт в своей сфере, а в состав The Swatch Group входят такие бренды, как Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, Rado, Union Glashütte, Tissot, Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Calvin Klein, Swatch и Flik Flak, поэтому посетителей ждет масса открытий.

В Цюрихе можно осмотреть достопримечательности, крутя педали одного из велосипедов, которые сдаются в аренду бесплатно благодаря инициативе Züri rollt. Накатавшись вдоволь, сходите в Зоологический музей, музей футбольного клуба «Цюрих» или музей focusTerra, где есть симулятор землетрясений.

Больше информации можно получить в туристических офисах конкретных городов. Прекрасного вам отдыха!