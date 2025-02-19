Автор: Надежда Сикорская, Сион, 19.02.2025.
Телекомпания RTS раскрыла историю побега члена неаполитанской мафии, которая еще раз показывает, как трансальпийская организованная преступность использует Швейцарию в качестве тыловой базы.|
La RTS a révélé les dessous de la cavale d’un membre de la mafia napolitaine. Cette affaire montre comment le crime organisé transalpin utilise la Suisse comme base arrière.
В самом конце прошлого года Наша Газета опубликовала материал со слегка провокационным заголовком «Кантон Вале – идеальное место для мафии?», в котором рассказала о том, почему Швейцария является столь привлекательной для преступных группировок, и как местные власти с этим борются. Появившаяся недавно информация свидетельствует, что вопросительный знак в том заголовке был проявлением излишней деликатности, и уместнее была бы точка, а то и восклицательный знак. Итак.
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