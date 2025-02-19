Беглый мафиози в кантоне Вале |Un mafieux en cavale en Valais

В самом конце прошлого года Наша Газета опубликовала материал со слегка провокационным заголовком «Кантон Вале – идеальное место для мафии?», в котором рассказала о том, почему Швейцария является столь привлекательной для преступных группировок, и как местные власти с этим борются. Появившаяся недавно информация свидетельствует, что вопросительный знак в том заголовке был проявлением излишней деликатности, и уместнее была бы точка, а то и восклицательный знак. Итак.