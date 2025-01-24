Автор: Надежда Сикорская, Люцерн, 24.01.2025.
Швейцарская полиция обнаружила более 750 случаев прохождения «мулов» через туристическое агентство в Люцерне, после чего около 40 человек были арестованы по всей стране.|
Plus de 750 passages de mules ont été observés par la police chez un voyagiste de Lucerne. Quelque 40 personnes ont été arrêtées dans toute la Suisse par la suite.
Вряд ли стоит объяснять нашим читателям, что такое «мул». Этим производным от английского mule словом называют наркокурьеров, то есть людей, контрабандно перевозящих наркотики через государственную границу за плату, по принуждению или вследствие обмана. Понятно, что контрабандисты используют мулов, чтобы снизить собственные риски, причем проявляют значительную изобретательность, скрывая наркотики в транспортных средствах, багаже или одежде, привязывая пакеты к телу мула или даже помещая их внутрь оного. Бич наркотрафика присутствует и в Швейцарии, которая все меньше похожа на идиллическую картинку, нарисованную в свое время Н. М. Карамзиным.
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