Наркоцентр в турагентстве |Narcotrafic dans une agence de voyage

Вряд ли стоит объяснять нашим читателям, что такое «мул». Этим производным от английского mule словом называют наркокурьеров, то есть людей, контрабандно перевозящих наркотики через государственную границу за плату, по принуждению или вследствие обмана. Понятно, что контрабандисты используют мулов, чтобы снизить собственные риски, причем проявляют значительную изобретательность, скрывая наркотики в транспортных средствах, багаже или одежде, привязывая пакеты к телу мула или даже помещая их внутрь оного. Бич наркотрафика присутствует и в Швейцарии, которая все меньше похожа на идиллическую картинку, нарисованную в свое время Н. М. Карамзиным.