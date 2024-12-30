Кантон Вале – идеальное место для мафии?

Автор: Надежда Сикорская, Бриг, 30.12.2024.
Рассуждения о Швейцарии, как комфортной зоны для организованной преступности, все чаще проникают на страницы местных СМИ.
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De plus en plus souvent les médias suisses alertent sur le développement des structures criminelles qui se sentent bien confortable en Suisse.
Еще в марте уходящего года Николетта делла Валле, директор Федеральной полиции (fedpol), которая покинет свой пост в конце января 2025-го, заявила в эфире: «Швейцария, к сожалению, является оперативной базой для организованной преступности», добавив, что «мы начали разрушать преступные сети». Заявление это было сделано не просто так, а в ответ на обвинения бывшего президента итальянского Сената и специалиста по борьбе с организованной преступностью Пьетро Грассо, публично сказавшего, что мафия не только никуда не исчезла, но очень активна в Швейцарии.
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