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понедельник, 30 декабря 2024 года   

Кантон Вале – идеальное место для мафии? |Canton Valais, lieu propice pour des mafias ?

Автор: , Бриг, .

Photo © Unsplash

Рассуждения о Швейцарии, как комфортной зоны для организованной преступности, все чаще проникают на страницы местных СМИ.

 

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De plus en plus souvent les médias suisses alertent sur le développement des structures criminelles qui se sentent bien confortable en Suisse.

 

Еще в марте уходящего года Николетта делла Валле, директор Федеральной полиции (fedpol), которая покинет свой пост в конце января 2025-го, заявила в эфире: «Швейцария, к сожалению, является оперативной базой для организованной преступности», добавив, что «мы начали разрушать преступные сети». Заявление это было сделано не просто так, а в ответ на обвинения бывшего президента итальянского Сената и специалиста по борьбе с организованной преступностью Пьетро Грассо, публично сказавшего, что мафия не только никуда не исчезла, но очень активна в Швейцарии.

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организованная преступность в Швейцарии
итальянская мафия в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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