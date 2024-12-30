Кантон Вале – идеальное место для мафии? |Canton Valais, lieu propice pour des mafias ?

Еще в марте уходящего года Николетта делла Валле, директор Федеральной полиции (fedpol), которая покинет свой пост в конце января 2025-го, заявила в эфире: «Швейцария, к сожалению, является оперативной базой для организованной преступности», добавив, что «мы начали разрушать преступные сети». Заявление это было сделано не просто так, а в ответ на обвинения бывшего президента итальянского Сената и специалиста по борьбе с организованной преступностью Пьетро Грассо, публично сказавшего, что мафия не только никуда не исчезла, но очень активна в Швейцарии.