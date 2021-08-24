Автор: Заррина Салимова, Базель, 24. 08. 2021.
Город подал заявку на получение премии Европейской комисии и надеется выиграть ее в 2025 году.|
La ville a posé sa candidature pour le prix de la Commission européenne et espère le remporter en 2025.
Стремление Базеля получить звание экологичной европейской столицы может вызвать удивление, учитывая то, что третий по величине город Конфедерации является важным транспортным узлом и центром химической и фармацевтической промышленности, в котором расположены штаб-квартиры таких гигантов индустрии, как Roche и Novartis, а в паре километров от города находится крупный международный аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург. Однако эти факторы не являются помехами: интерес представляет как раз то, как муниципалитету удается заботиться об окружающей среде и одновременно не ставить под угрозу экономическое процветание города. Ведь задача состоит не в том, чтобы закрыть все производства, а в том, чтобы найти баланс, максимально перейти на возобновляемые ресурсы, компенсировать выбросы, увеличить количество зеленых насаждений и, тем самым, стать экологичнее.
Базельские власти уже доказали, что это возможно, завоевав в ноябре 2018 году серебряную медаль в конкурсе зеленых городов Швейцарии. Премия вручается с 2016 года населенным пунктам, которые привержены идеям устойчивого развития и биоразнообразия, улучшают климат и качество жизни, озеленяя город. Усилия администраций оцениваются по шкале из шестидесяти критериев, а сама награда является результатом слаженной работы всех городских департаментов. Напомним также, что Базель стал первым швейцарским городом, объявившим чрезвычайную климатическую ситуацию, прислушавшись, таким образом, к требованиям бастующих эко-активистов.
Теперь же Базель поставил перед собой более амбициозную цель и подал заявку на получение премии «Зеленая столица Европы», стремясь позиционировать себя как экологический город не только на национальном, но и на международном уровне. Премия присуждается Европейской комиссией городам с населением более 100 000 человек, которые отличаются особенно активной политикой устойчивого развития, при этом не имеет значения, является ли город частью Европейского Союза или нет. Мэр Базеля Беат Янс считает, что город на Рейне заслуживает этой награды. Стоимость процесса подачи заявки составляет 300 000 франков, а реализация проекта обойдется примерно в 5 миллионов франков.
Города-претенденты должны разработать планы по двенадцати ключевым вопросам изменения климата, включая качество воздуха и воды, переработку отходов, сохранение природы и биоразнообразия, энергоэффективность и смягчение последствий изменения климата. Базель работает сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, власти призывают компании добиться большего прогресса в области защиты окружающей среды, ведь это делает их привлекательнее как работодателей. Городская администрация делает ставку на электромобили и возобновляемые источники энергии. Так, Базель уже очень далеко продвинулся в расширении сети централизованного теплоснабжения, благодаря чему в городе исчезает все больше систем отопления, работающих на мазуте. Кроме того, на месте многих бывших промышленных зон строятся устойчивые районы, что должно стать площадкой для эко-стартапов.
В мае-июне 2023 года жюри Европейской комиссии решит, станет ли Базель зеленой столицей в 2025 году. В настоящее время этот титул носит финский город Лахти, а на 2022 год выбран французский Гренобль.
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