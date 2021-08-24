Стремление Базеля получить звание экологичной европейской столицы может вызвать удивление, учитывая то, что третий по величине город Конфедерации является важным транспортным узлом и центром химической и фармацевтической промышленности, в котором расположены штаб-квартиры таких гигантов индустрии, как Roche и Novartis, а в паре километров от города находится крупный международный аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург. Однако эти факторы не являются помехами: интерес представляет как раз то, как муниципалитету удается заботиться об окружающей среде и одновременно не ставить под угрозу экономическое процветание города. Ведь задача состоит не в том, чтобы закрыть все производства, а в том, чтобы найти баланс, максимально перейти на возобновляемые ресурсы, компенсировать выбросы, увеличить количество зеленых насаждений и, тем самым, стать экологичнее.

Базельские власти уже доказали, что это возможно, завоевав в ноябре 2018 году серебряную медаль в конкурсе зеленых городов Швейцарии. Премия вручается с 2016 года населенным пунктам, которые привержены идеям устойчивого развития и биоразнообразия, улучшают климат и качество жизни, озеленяя город. Усилия администраций оцениваются по шкале из шестидесяти критериев, а сама награда является результатом слаженной работы всех городских департаментов. Напомним также, что Базель стал первым швейцарским городом, объявившим чрезвычайную климатическую ситуацию, прислушавшись, таким образом, к требованиям бастующих эко-активистов.

Теперь же Базель поставил перед собой более амбициозную цель и подал заявку на получение премии «Зеленая столица Европы», стремясь позиционировать себя как экологический город не только на национальном, но и на международном уровне. Премия присуждается Европейской комиссией городам с населением более 100 000 человек, которые отличаются особенно активной политикой устойчивого развития, при этом не имеет значения, является ли город частью Европейского Союза или нет. Мэр Базеля Беат Янс считает, что город на Рейне заслуживает этой награды. Стоимость процесса подачи заявки составляет 300 000 франков, а реализация проекта обойдется примерно в 5 миллионов франков.

Города-претенденты должны разработать планы по двенадцати ключевым вопросам изменения климата, включая качество воздуха и воды, переработку отходов, сохранение природы и биоразнообразия, энергоэффективность и смягчение последствий изменения климата. Базель работает сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, власти призывают компании добиться большего прогресса в области защиты окружающей среды, ведь это делает их привлекательнее как работодателей. Городская администрация делает ставку на электромобили и возобновляемые источники энергии. Так, Базель уже очень далеко продвинулся в расширении сети централизованного теплоснабжения, благодаря чему в городе исчезает все больше систем отопления, работающих на мазуте. Кроме того, на месте многих бывших промышленных зон строятся устойчивые районы, что должно стать площадкой для эко-стартапов.

Власти предполагают, что заявка должна привлечь инновационные компании в Базель и способствовать улучшению отношений с ЕС после срыва переговоров по рамочному соглашению. В контексте швейцарской политики премия интересна еще по одной причине. Напомним, что на референдуме 13 июня 51,6% населения сказали «нет» Закону о выбросах СО2, одобренному парламентом в сентябре 2020-го. Этот закон позволил бы Швейцарии сократить до 2030 года эмиссию диоксида углерода на 50% по сравнению с уровнем 1990 года. Таким образом, Конфедерация фактически осталась без национального плана, поэтому теперь еще большее значение приобретают усилия городских властей: без убежденности граждан и активного участия компаний цели Парижского соглашения останутся недостижимыми. Города, на которые приходится более двух третей мирового потребления энергии и более 70% глобальных выбросов CO2, вносят основной вклад в изменение климата, и поэтому именно они могут стать инновационными центрами и продемонстрировать, как общими усилиями можно замедлить глобальное потепление и улучшить экологию. В целом, участие в конкурсе ценно само по себе, а победа вторична, ведь приложенные усилия уже принесут пользу экологии и выгоду городу.

В мае-июне 2023 года жюри Европейской комиссии решит, станет ли Базель зеленой столицей в 2025 году. В настоящее время этот титул носит финский город Лахти, а на 2022 год выбран французский Гренобль.