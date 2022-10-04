История Pilet&Renaud, четвертого по значимости агентства по недвижимости Женевы, неразрывно связана с историей нашего города, где оно было создано в 1872 году под вывеской Pilet, Bouvier & Séchehaye в том же «банковском квартале», где находится и сегодня. В то далекое время сотрудники, работавшие шесть дней в неделю, обязаны были зимой являться на службу с поленом, чтобы топить коллективную печь.

В 1991 году господа Клод Пиле и Жан-Пьер Рено преобразовали свое агентство в анонимное общество и объединились со Стефаном Барбье-Мюллером, дабы обеспечить его дальнейшее развитие. На тот момент агентство насчитывало 30 сотрудников. Сегодня, в юбилейный год, в административный совет вошли две дочери Стефана – Диана, депутат Большого совета Женевы от Либерально-радикальной партии (PLR), и Аликс. Наша беседа «на троих» состоялась ясным женевским утром в офисе агентства и началась с естественного «исторического» вопроса, тем более что любовь к истории объединяет всех членов семьи Барбье-Мюллер. «Часть удовольствия от работы в компании с такой давней историей состоит в сознании ее стабильности, в наличии традиций и ценностей в сочетании с постоянным стремлением к новаторству, к совершенству, – говорит Диана Барбье-Мюллер под одобрительные кивки отца и сестры. – Ценности предприятия пересекаются с нашими семейными устоями, что делает профессиональную обстановку особенно приятной».

Обе молодые женщины получили отличную профессиональную подготовку: Диана окончила юридический факультет Женевского университета, Аликс изучала экономику в Колумбийском университете Нью-Йорка, плюс обе прошли в Женеве магистерскую программу по более узкой специализации – управление недвижимостью. Ансамбль полученных знаний позволил им влиться в команду Pilet&Renaud без малейших сложностей, хотя пришли они к решению продолжить семейный бизнес по-разному. «В детстве и юности я очень много чем увлекалась, например, фотографией, модой, ювелирным искусством... Каждое новое увлечение родители всячески поддерживали», – рассказывает Аликс Барбье-Мюллер, в то время как Диана признается, что, видя, как ее отец был увлечен своей работой, она не представляла для себя иного пути. «В воскресенье, играя в гольф и сделав неудачный удар, он восклицал: «А ведь мог быть сейчас на работе!», – вспоминает она.

Но что же такого интересного в профессии, которая, на поверхностный взгляд многих, состоит лишь в купле-продаже домов и квартир? «Купля-продажа недвижимости – лишь малая часть того, чем занимается наше современное агентство, – объясняет Аликс Барбье-Мюллер. – Гораздо больше времени занимают контакты с владельцами и съемщиками, кадровые вопросы (сегодня здесь работают 110 человек), а также масштабный и долгосрочный проект постепенного энергетического обновления находящихся в нашем управлении зданий с учетом нынешних требований. Цель ясна и как нельзя более актуальна – максимально сократить потребление энергии не только в «готовом», нормально функционирующем здании, но и во время ремонтных работ, о чем мало кто задумывается».

Озабоченность состоянием окружающей среды в Pilet&Renaud – не дань моде, а как раз один из этических принципов, упоминавшихся в начале беседы. Самый наглядный пример тому – проект, реализуемый в настоящее время по адресу улица Каруж, 87, в Женеве. Речь идет о совершенно новаторском подходе к ремонту здания – в соответствии с принципами устойчивого развития. Иными словами, об организации образцово-показательной строительной площадки с минимумом отходов и максимумом вторичного их использования. Это – премьера в кантоне Женева. «Сектор строительства и недвижимости – крупнейшие «производители» СО 2 , 70% отходов в Швейцарии происходит именно со строек. Так что сокращение негативного влияния строек на окружающую среду стало сегодня необходимостью, и мы очень рады, что все подрядные организации прислушались к нашему мнению и поддержали наш подход», – рассказала Нашей Газете Аликс Барбье-Мюллер.

За 150 лет существования компании многое в профессии изменилось, причем ряд изменений был продиктован развитием общества в целом. «Самым сильным «потрясением» стала цифровизация, – не раздумывая, говорит Диана Барбье-Мюллер. – В настоящий момент мы работаем над полной оцифровкой всей имеющейся документации, чтобы полностью избавиться от бумаги. Все новые документы оформляются сразу в цифре, так что каждый сотрудник может получить доступ к ним, где бы он ни находился».

Подобная предусмотрительность очень пригодилась во время пандемии коронавируса. «Нам потребовалась буквально пара дней, чтобы полностью перевести всю деятельность на удаленный режим, без потери эффективности. Нужно было лишь предоставить всем сотрудникам VPN, – не без гордости сообщает Стефан Барбье-Мюллер. Стоит напомнить, что два года назад агентство Pilet&Renaud создало для своих клиентов мобильное приложение, значительно облегчившее решение всех бытовых вопросов!

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Учитывая полученное Дианой первое образование, в ее обязанности входит, в частности, приведение деятельности компании в соответствие с постоянно меняющимся законодательствомвсе, что связано со строительством и управлением недвижимостью, гораздо более регламентировано сегодня, чем еще несколько десятилетий назад.Это определяет и новые критерии при найме сотрудников, которые должны быть поистине поливалентными профессионаламиотмечает Стефан Барбье-Мюллер

Все трое наших собеседников подтвердили тенденции, о которых мы писали во время санитарного кризиса: спада интереса к покупке жилья не наблюдалось, скорее наоборот, причем как в центре города, так и в коммунах, распложенных ближе к природе. Разумеется, важными факторами, влияющими на колебания на рынке недвижимости, являются уровень ипотечных займов, инфляции, решений Национального банка Швейцарии.

Филантропия – еще одно важное направление деятельности семьи Барбье-Мюллер. Наши постоянные читатели знают об идущем в ногу со временем семейном музее, в котором хранится крупнейшее в мире частное собрание предметов так называемого примитивного искусства, а вот о Фонде, занимающемся сохранением редких и исчезающих культур, нам еще не доводилось рассказывать. «Наш дедушка много путешествовал, причем не по самым популярным туристическим направлениям. Увиденное побудило его внести свой вклад в сохранение хрупкого культурного наследия, и мы с удовольствием продолжаем начатое им дело», – делится Аликс Барбье-Мюллер, вместе с сестрой приложившая руку к модернизации коллекции украшений их бабушки. Темы организуемых в музее выставок, как и проекты, заслуживающие поддержки Фонда, обсуждаются на семейном совете с учетом разнообразных интересов его членов. Одним из недавних публичных проектов семьи Барбье-Мюллер стал концерт «Культура за мир», организованный в соборе св. Петра в пользу украинских беженцев – насколько мы знаем, на нем побывали и некоторые наши читатели. Нашей редакции доподлинно известно, что помогла семья Барбье-Мюллер некоторым беженцам и с квартирами, но они предпочитают об этом не говорить, ограничиваясь замечанием о том, что «большинство квартировладельцев, к которым мы обратились за помощью, продемонстрировали большую солидарность».

Каким видится трем нашим собеседникам будущее их профессии и уступит ли она со временем место искусственному интеллекту? «Я думаю, цифровизация будет продолжаться, но при этом персонифицированный, человеческий подход останется востребованным, – отвечает Диана Барбье-Мюллер. Ее мнение разделяет и ее отец. «Наша профессия предполагает общение с наибольшим, пожалуй, числом как представителей смежных профессий, подрядных организаций, так и просто людей, – поясняет Стефан Барбье-Мюллер. – Клиенты, архитекторы, инженеры, предприниматели – в общей сложности, мы находимся в регулярном контакте с парой сотней компаний. Вся эта деятельность нуждается в координации, на которую неспособна машина. И даже если при строительстве новых зданий очень помогает программа BIM (Building information modeling), то всё все равно предусмотреть компьютерная программа не может, а уж при ремонте исторических зданий и подавно».

За свою полуторавековую историю агентство Pilet&Renaud пережило немало катаклизмов, включая биржевый кризис 1929 года и две мировые войны. Наша Газета искренне желает своим верным партнерам дальнейшего процветания!