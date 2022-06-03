«Культура за мир» |« Culture pour la paix »

Постоянным читателям Нашей Газеты не надо представлять музей Барбье-Мюллера, уже 45 лет активно занимающийся распространением знаний о культуре разных стран – мы давно сотрудничаем с этим крупнейшим в мире собранием так называемого примитивного искусства и освещаем его выставки, каждая из которых становится открытием отдаленных в пространстве и времени цивилизаций.