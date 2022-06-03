Автор: Надежда Сикорская, Женева, 3. 06. 2022.
Так называется организованный Фондом Барбье-Мюллера вечер в женевском Соборе св. Петра, который обещает быть очень интересным.|
Ce titre peu original cache une soirée qui s'annonce fort intéressante ; elle est organisée par le musée Barbier-Mueller au Cathédrale Saint-Pierre, à Genève.
Постоянным читателям Нашей Газеты не надо представлять музей Барбье-Мюллера, уже 45 лет активно занимающийся распространением знаний о культуре разных стран – мы давно сотрудничаем с этим крупнейшим в мире собранием так называемого примитивного искусства и освещаем его выставки, каждая из которых становится открытием отдаленных в пространстве и времени цивилизаций.
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