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21.12.2020 - 13:23Карантин для прибывших из Великобритании и ЮАР

В королевских покоях|Dans une demeure royale

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 22. 12. 2020.

(DR)

Нашим читателям знакома шутка советских женщин: «Я сама себе королева – хочу стираю, хочу полы мою». Но нет на свете женщины, которой не хотелось бы хоть на один день почувствовать себя королевой по-настоящему и пожить в настоящем замке. Благодаря уникальному объекту, вверенному заботам женевского агентства по недвижимости Pilet & Renaud, мечта может реализоваться, причем не на один день, а на многие годы. Чем не новогодний подарок?

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Nos lecteurs connaissent sans doute cette blague de femmes soviétiques : « Je suis ma propre reine : je fais la lessive si je veux, je lave le plancher si je veux. » Mais il n’existe pas une femme au monde qui n’ait envie de se sentir reine pour de bon, ne serait-ce qu’une journée, et de vivre dans un vrai château. Grâce au bien unique confié aux bons soins de l’agence immobilière Pilet & Renaud, ce rêve pourrait devenir réalité, non pour une seule journée, mais pour de longues années.

… Давным-давно, в период Средневековья, владенье Мерланж представляло собой сельскохозяйственное угодье с шестью постройками. В 16 веке к ним добавился первый каменный дом, или дом, оборудованный для долговременной обороны. Иными словами, небольшая крепость, что в те воинственные времена было не роскошью, а необходимостью – неровен час, нагрянут непрошенные гости. В 1645 году на месте крепости был построен замок Мерланж, в эпоху Реформации ставший приютом для либертиновтак в 17-18 веках называли сторонников свободной, гедонистической морали, выходящей за рамки обычной. Интересно, что впервые этот термин был применен реформатором церкви Жаном Кальвином, чье имя неразрывно связано с Женевой: он обозначил им анабаптистов, участников радикального религиозного движения, отвергавшего многие общественные нормы и получившего распространение во Франции, Швейцарии и Нидерландах. Позднее Кальвин клеймил им всех своих идеологических противников.

В 18 веке с территории исчезли все аграрные постройки, а земли, на которых они располагались, были объединены в одно поместье. Пришедшее в упадок в 19 веке, оно обрело в начале 20-го нового владельца и было восстановлено. Однако самая главная история замка Мерланж началась в 1946 году: именно тогда он стал резиденцией настоящей королевы – Марии-Жозе, королевы Италии, долгая жизнь которой была интереснее многих романов, а потому мы перескажем ее «краткое содержание».

Принцесса Мария-Жозе родилась 4 августа 1906 года в Остенде, крупнейшем бельгийском городе на берегу Северного моря. Она была младшим ребенком и единственной дочерью короля Бельгии Альберта I и его супруги Елизаветы Баварской, и полное ее имя выглядело так: Мария-Жозе Шарлотта София Амелия Генриетта Габриэлла, а к нему еще добавлялся титул принцессы Саксен-Кобург-Готской.

Под влиянием матери принцесса росла в окружении интеллектуалов, художников и музыкантов высочайшего уровня. Достаточно упомянуть, что ее педагогами по скрипке и фортепиано были знаменитый бельгийский скрипач, дирижер и композитор Эжен Изаи, а в более поздний период – не менее знаменитый итальянский пианист Артуро Бенедетти Микеланджели.

В 1914 году, с началом войны между Бельгией и Германией, принцесса Мария-Жозе вместе с матерью и братьями нашла приют в Англии, где оставалась до 1917 года, а затем, после двух лет обучения в Италии, вернулась в Бельгию в конце Первой мировой войны.

Дальнейшая жизнь обещала быть безоблачной, но… Как известно, жениться по любви не может ни один король. И ни одна королева. Мария-Жозе с детства была предназначена в супруги принцу Умберто, наследному принцу Италии из Савойской династии, в связи с чем и была отдана в обучение в привилегированную школу-интернат для девочекИнститут Сантиссима-Аннунциата во Флоренции. В то время в Европе не оказалось другого претендента-католика на престол.

Свадьба состоялась 8 января 1930 года в Риме, после чего бельгийская принцесса получила титул принцессы Пьемонтской, при этом вежливо отклонив предложение мужа изменить свое имя на итальянский манер – Мария-Джузеппа. Началась придворная жизньвнешне блестящая, но со строгим этикетом и в фашистском окружении, ценности которого были противоположны ценностям бельгийского королевского дома. Увы, брак, в котором родились четверо детей, не был счастливым – принцесса честно призналась в этом много лет спустя.

Мария-Жозе не относилась к тем членам королевских династий, память о которых хранится лишь в поблекших парадных портретах. Будучи сестрой короля Бельгии Леопольда III, во время Второй мировой войны она была одним из немногих дипломатических каналов между немецко-итальянским лагерем и другими европейскими странами, вовлеченными в войну. Британский дипломат в Риме записал, что принцесса Пьемонтская была единственным членом итальянской королевской семьи со здравыми политическими суждениями.

В октябре 1939 года принцесса Мария-Жозе была назначена президентом Красного Креста Италии. Она сочувствовала партизанам и находила им убежище в Швейцарии, контрабандное оружие, деньги и пищу… Правда, от предложения стать начальником партизанских групп она тоже вежливо отказалась.

Мария-Жозе вошла в европейскую монархическую историю как «майская королева», и вот почему. После бегства из Италии ее свекра, короля Виктора Эммануила III, ее муж Умберто стал королем с титулом «генерал-лейтенант королевства». Но ненадолго. Мария-Жозе «проработала» королевой Италии всего 34 дня – с 9 мая до 12 июня 1946 года, когда монархия была упразднена путем референдума. 13 июня супруги покинули страну и приняли решение жить раздельно: Мария-Жозе с детьми уехала в Швейцарию и поселилась в замке Мерланж, а Умберто осел в Португалии. Однако в силу политических и религиозных соображений развод оформлен не был, и, когда в 2001 году, в возрасте 94 лет, Мария-Жозе умерла в одной из женевских клиник от рака легких, она умерла королевой Италии. Последней.

Память о ней живет. Достойная наследница своей матери, с детства привившей ей любовь к музыке и основавшей в 1937 году Международный конкурс королевы Елизаветы в Брюсселе, Мария-Жозе основала свой собственный конкурс: в 1960 году в Женеве впервые была вручена Международная премия королевы Мария-Жозе за лучшую музыкальную композицию. После ее смерти Премия по композиции вошла как одна из дисциплин в программу Международного конкурса Женевы, существующего с 1939 года.

И вот теперь историческое поместье, в котором провела значительную часть своей жизни королева-меломанка, продается. С риелторской точки зрения выглядит оно так. На первомосновномземельном участке находится замок, предлагающий приблизительно 1500 кв. м жилой площади на трех этажах, с прекрасными большими гостиными. Два флигеля разделены основным внутренним двором, в первом расположены гаражи и две квартиры для прислуги, во втором – конюшня и четырехкомнатная квартира на первом этаже, плюс еще две квартиры на втором. Оба флигеля были недавно отремонтированы и находятся в отличном состоянии.

На втором земельном участке располагается карусель, действовавшая до самого недавнего времени, большой ангар, ферма и еще несколько квартир, в которых никто не живет.

Выглядит, конечно, великолепно, но ведь такой «домик в прерии» скорее, на любителя, причем любителя с большими средствами. С одной стороны, нынешняя экономическая ситуация в Швейцарии располагает к приобретению недвижимости: отрицательная процентная ставка, введенная Национальным банком осенью 2019 года, создала идеальные рыночные условия для дешевых кредитов, которые можно использовать, в частности, для «вложения в камни». Но ведь есть и масса других сторон.

Нашу работу очень осложняют банки, выдающие кредиты на приобретение недвижимости из расчета гипотетической 5-процентной ставки, при том что на деле она сегодня ниже 1%, поделился с Нашей Газетой эксперт женевского агентства по недвижимости Pilet & Renaud Николя Хаузер. – К этому надо добавить 1% на амортизацию и 1% от общей стоимости объекта на различные выплаты по его содержанию. То есть человек, желающий купить квартиру и дом, должен не только сразу заплатить 20% от стоимости, но и доказать, что обладает достаточными и стабильными доходами для остальных выплат. Это замедляет развитие рынка.

Разумеется, эти трудности в меньшей степени касаются тех, кто хочет и в состоянии купить королевский замок, а именно такие уникальные исторические объекты недвижимости являются областью специализации агентства Pilet & Renaud. Есть ли большая разница между продажей обычного дома и замка?

Конечно, есть, ведь в последнем случае подготовка досье требует внимания к малейшим деталям, а общение с клиентом-продавцом и клиентом-покупателем происходит совершенно по-особому, чуть-чуть приоткрывает профессиональную тайну Николя Хаузер. – Постепенно в процесс включаются банки, нотариусы, специалисты по налогообложению, но руководит всем этим маленьким «оркестром» наше агентство, в рамках которого был создан специальный отдел, занимающийся элитной недвижимостью или недвижимостью категории люкс. Под люксом мы имеем в виду не только высокую стоимость объекта, но и – и даже прежде всего – его исключительность: месторасположение, размер, качество отделки, историю… Состоятельные клиенты сегодня ищут не просто дома, но «волшебные владения» просторные и уединенные, с роскошными видами (в Женеве это вид на озеро или на Монблан), скрытые от любопытных глаз.

Согласитесь, замок Мерланж идеально соответствует этому описанию. Так что тем, кто мечтает обрести покой в королевских покоях, остается обратиться в агентство Pilet & Renaud – там вам помогут.

 

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