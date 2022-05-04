Не часто на мероприятиях женевского эквивалента московского МГИМО наблюдается аншлаг, но вчера был именно такой случай, что закономерно – имена-то на афише какие: филиппинская журналистка Мария Ресса и россиянин Дмитрий Муратов, 27 марта вынужденный закрыть «Новую Газету», надеемся, временно. О факте присуждениям двум этим мужественным личностям Нобелевской премии мира Наша Газета уже подробно рассказывала, поэтому сконцентрируемся на событиях вчерашнего дня. Их было два: открытая для публики церемония вручения премии 2022 Kofi Annan Courage in Cartooning Award и последовавшая за ней после короткого перерыва на обед пресс-конференции почетных гостей, на которой могли присутствовать только журналисты.



Charlie Hebdo

Вообще, идея всего этого мероприятия родилась в талантливой голове известного женевского карикатуриста Патрика Шапатта , - ему очень хотелось вручить премию возглавляемого им фонда Freedom Cartoonists Foundation , созданного в 2006 году при непосредственном участии тогдашнего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, в присутствии именно этих двух коллег. Почему коллег? Да потому что после теракта на редакциюв январе 2015 года стало очевидно, что те, кто работают карандашом или пером (даже если их заменяет клавиатура компьютера) подвергаются сегодня одинаковым рискам.

Мероприятие прошло, как говорится, на высшем уровне. Среди присутствующих были федеральная советница Симонетта Соммаруга, министр культуры Женевы Сами Канаан и вдова Кофи Аннана, а Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет прислала видео обращение. Произнесенные с высокой трибуны речи не поразили нас оригинальностью, так что не будем утомлять вас их пересказом – все дружно прославляли свободу слова и мужество тех, кто не боится ее практиковать, рискуя многим, порой собственной жизнью. Все выражали озабоченность состоянием демократии в мире и приводили войну на Украине в качестве вопиющего примера ее попрания. Наиболее личностной оказалась речь Симонетты Соммаруги, уже не в первый раз, в разных обстоятельствах, продемонстрировавшей выгодно отличающую ее скромность и человечность.

Наконец, назвав Дмитрия Муратова и Марию Ресса героями нашего времени, Патрик Шапатт пригласил их на сцену. Мария Ресса оказалась очаровательной – маленькая, худенькая, в очках, она сразу объявила, что предоставит Дмитрию возможность вогнать всех в депрессию, вызвав дружный смех зала. Рассказав, что выбрала профессию журналиста, потому что верит в силу информации, она поделилась своим видением реалий, с которыми наша маленькая редакция тоже регулярно сталкивается. Например, с таким прискорбным феноменом: новости, пропитанные ложью и ненавистью, распространяются быстрее и шире, чем проверенные факты. Красноречиво и доступно говорила Мария Ресса о том, как трудно честной прессе бороться за внимание аудитории, часто предпочитающей желтую ерунду; за ее умы, слишком часто не желающие напрягаться; за финансирование, без которого невозможна серьезная журналистика. «Кажется, что Швейцария далека от наших проблем, но они уже ее настигли», - предостерегла она и призвала всех присутствующих поддержать журналистов в их борьбе за факты. Больше всего нам понравилась ее просьба к ООН «быстрее шевелиться» - лучше не скажешь.

Дмитрий Муратов начал свое короткое выступление с главного, отметив, что впервые в истории человечества его выживание зависит от движения пальца одного человека – российского президента Владимира Путина, а закончил сообщением о том, что в июне он выставит на проводимый Heritage при поддержке ЮНИСЕФ аукцион свою золотую нобелевскую медаль: «Все вырученные деньги пойдут беженцам, их детям, в какой бы стране они ни оказались. У этих людей отняли прошлое. Надо помочь им обрести будущее». Не можем не процитировать такой фрагмент из его выступления, посвященный сегодняшней российской пропаганде, которую г-н Муратов назвал радиоактивной. «Пропаганда всегда готовит войну. Она сама и есть война. Сначала идет милитаризация национальных праздников, затем новости заменяются пропагандистскими шоу, потом появляется важный тезис: правда – это то, что нужно государству. Любишь Родину – значит, люби власть. Подключается церковь, утверждающая, что любая власть от Бога. Значит, власть и есть Бог. И власть в это поверила».

Прошелся Дмитрий Андреевич и по Западу в целом, в течение всех последних лет поставлявшему России оружие в обход санкций, и по 16 его конкретным политическим деятелям, до сих пор не сложившим с себя полномочия в ведущих российских компаниях, где их услуги щедро оплачиваются властью.

«Мы живем в мире, в котором убеждения означают все, а факты – ничего», - подчеркнул российский нобелевский лауреат, и мы призываем всех читателей задуматься над глубинным смыслом этих слов.

Первая часть мероприятия – вот нет у нас другого, менее бюрократического слова! – завершилась вручением премии 2022 Kofi Annan Courage in Cartooning Award двум талантливым и смелым художникам-карикатуристам – Габору Папаю (Венгрия) и Владимиру Казаневскому (Украина), сооснователю и члену правления Киевского клуба карикатуристов «Архигум», популярному лектору по теории искусства карикатуры.

Вторая часть – пресс-конференция – проходила в зале поменьше, зато в более привычной для нас профессиональной обстановке. Как ни странно, единственным присутствовавшим русскоязычным журналистом оказалась автор этих строк, зато как было приятно, когда Владимир Адольфович Казаневский с радостью принял предложение отвечать на наши вопросы по-русски! Правда, увы, переводчика не оказалось, так что ради остальных коллег пришлось перейти на английский. 71-летний художник, который временно покинул свою мастерскую в Киеве, рассказал, что лишь с началом войны понял, что его карандаш – настоящее оружие, которое он не оставляет, каждый день создавая новую карикатуру. «Украинский народ готов поставить золотой памятник господину Путину за то, что он так нас всех сплотил», – сказал он, предсказав будущее Украины как мощной страны в составе объединенной Европы.

Зато Дмитрий Муратов пришел с блестящим переводчиком, так что с ним нам все же удалось пообщаться на родном для нас обоих языке. Дмитрий Андреевич сразу расположил к себе аудиторию, сказав, что общение журналиста с журналистами в таком формате чем-то напоминает инцест. Но дальше разговор пошел серьезный, очень серьезный. Он рассказал, как продержалась редакция «Новой газеты» в течение 34 дней после начала войны; какую мощную моральную и материальную поддержку встретили они со стороны читателей; как разработали алгоритм, позволяющий проверять каждую информацию по нескольким телеграм-каналам – эту работу он назвал «интеллектуальным подвигом». Говорил он о принятом в редакции правиле – доверять только глазам своих корреспондентов, о том, в каком крайне сложном положении оказались честные российские журналисты, многим из которых уже пришлось покинуть страну.

На вопрос о санкциях Дмитрий Муратов ответил, что, с одной стороны, не может призывать к ужесточению санкций против собственной страны, а с другой, не может отрицать право Запада на их введение. При этом он призвал не смешивать все в одну кучу и привел один убедительный пример: из-за отмены прямых рейсов в Россию костный мозг просто физически не может быть вовремя доставлен кому-то в России, кому он жизненно необходим.

Наша Газета задала Дмитрию Муратову два вопроса. На первый, о том, есть ли у него понимание того, когда закончится война, он ответил, что ответить на этом вопрос невозможно, потому что никто до конца не понимает замысел того, что ее начал, и что для него лично этот замысел «темен». При этом журналист не исключает возможность использования Россией ядерного оружия – к этому выводу его подталкивает активное обсуждение такого варианта на государственных российских каналах в последние недели. «Самая главная беда – нет ни одного человека, который может помешать принять и исполнить такое решение», с горечью констатировал он, назвав власть президента Путина «абсолютной». Использование ядерного оружия «будет не концом войны, но концом человечества», подытожил он.

Ответ на вопрос, должен ли Запад помогать новым российским диссидентам, был таким: те, кто выступают против Системы, должны быть готовы к трудностям, но – да, нужно выдавать визы тем, кто четко и публично выступает против войны, за мир, за демократию. «Профессионалы всегда выступают против диктатуры», заявил Дмитрий Муратов, и нельзя с ним не согласиться.

И последнее: совет от Дмитрия Муратова. «Что делать, когда испытываешь бессилие? Помогать тем, кому хуже».

От редакции: Прогуливаясь по Женеве, обратите внимание на проходящую на набережной Президента Уилсона до 31 мая выставку, организованную Freedom Cartoonists Foundation и приведшую в восторг Дмитрия Муратова. Пользуясь случаем, напоминаем нашим читателям, что будущее Нашей Газеты в большой степени зависит от вашего непосредственного участия – пользуйтесь кнопкой Donate.