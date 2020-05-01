Автор: Юрий Назаркин, Женева, 1. 05. 2020. Просмотров: 75
На публикацию «Государственные похороны» откликнулся многолетний читатель и несколько раз автор Нашей Газеты, карьерный дипломат Ю. К. Назаркин.|
Yuri Nazarkine, le diplomat de carrière, le lecteur de Nasha Gazeta de longue date et son auteur épisodique à réagi à notre publication « Les funérailles d’état ».
Сейчас в нашем обществе ведётся много споров на исторические темы. Пишутся статьи, снимаются фильмы и якобы художественные, и так называемые документальные. Каждый автор, естественно, отстаивает свой взгляд на то или иное историческое событие. Не является исключением и «документалистика». Ведь хорошо известно, что соответствующая подборка документов отражает все же точку зрения автора, а не реальную действительность.
Об авторе: Юрий Константинович Назаркин - профессиональный дипломат, в прошлом советский/российский посол. Представлял СССР на Конференции по разоружению, вел переговоры с США о заключении Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-1), преподавал в Женевской высшей школе дипломатии и международных отношений.
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