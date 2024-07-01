Швейцарская школа: возвращение к истокам |L’école en Suisse : le retour à la mission initiale

«Обязательная школа на последнем издыхании: возврат к изначальной миссии» - так называется документ, принятый делегатами, собравшимися на партийный слет в Мёрикене (кантон Аргау) 249 голосами против 4 и при 7 воздержавшихся. Многие из двадцати предложенных поправок к существующей системе школьного образования были отклонены. Из оставшихся мы хотим обратить внимание на вопрос инклюзивного образования.