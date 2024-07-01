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понедельник, 1 июля 2024 года   

Швейцарская школа: возвращение к истокам |L’école en Suisse : le retour à la mission initiale

Автор: , Берн, .

© Giulia Squillace

В стране, гордящейся своей традицией защиты прав человека, все громче слышны голоса тех, кто не хочет включать «детей с особенностями развития» в общий учебный процесс.

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Dans ce pays, si fière de ses traditions humanistes, les voix de ceux qui ne veux plus des enfants avec des difficultés d’apprentissage dans le processus éducatif commun, deviennent de plus en plus audibles.

«Обязательная школа на последнем издыхании: возврат к изначальной миссии» - так называется документ, принятый делегатами, собравшимися на партийный слет в Мёрикене (кантон Аргау) 249 голосами против 4 и при 7 воздержавшихся. Многие из двадцати предложенных поправок к существующей системе школьного образования были отклонены. Из оставшихся мы хотим обратить внимание на вопрос инклюзивного образования.

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школьное образование в Швейцарии
инклюзивное образование в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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