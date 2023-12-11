Лучшие среди средних? |Les meilleures parmi les moyens ?

Тест PISA (англ. Programme for International Student Assessment) проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) каждые три года, начиная с 2000-го. Его цель – оценить навыки 15-летних подростков в чтении, математике и научных знаниях. В 2019 году рейтинг возглавили китайские школьники, оставив далеко позади своих сверстников. На прошлой неделе были опубликованы результаты, подведенные за следующие три года.