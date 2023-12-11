Автор: Надежда Сикорская, Женева, 11.12.2023.
Согласно результатам теста PISA за 2022 год, швейцарские школьники заняли достойное место в рейтинге прежде всего из-за снижения показателей в других странах.|
Selon l’étude PISA 2022, le bon classement des élèves suisses reflète surtout la chute des résultats dans les autres pays.
Тест PISA (англ. Programme for International Student Assessment) проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) каждые три года, начиная с 2000-го. Его цель – оценить навыки 15-летних подростков в чтении, математике и научных знаниях. В 2019 году рейтинг возглавили китайские школьники, оставив далеко позади своих сверстников. На прошлой неделе были опубликованы результаты, подведенные за следующие три года.
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