Автор: Лейла Бабаева, Дюбендорф, 23. 03. 2021.
Вышеупомянутая новинка выглядит, как прозрачная пленка, но на самом деле содержит прозрачные микросхемы и кнопки, отмечается в официальном коммюнике. Сенсорный прозрачный дисплей можно разместить в любом месте на двери или рядом с ней, при этом только владелец дома или сотрудники предприятия будут знать, какие кнопки следует нажимать, в каком порядке и где именно они расположены.
Автор идеи – исследовательница Empa Евгения Гильштейн. Евгения родилась в Северодвинске (Архангельская область), получила высшее образование в Санкт-Петербурге и Москве, проходила стажировку в Финляндии и США. В разговоре с корреспондентом Нашей Газеты она рассказала, что технологии, подобные вышеописанной, давно применяются в мобильных телефонах, ей же пришла идея использовать их в сфере безопасности. Позднее она разработала свой замысел вместе с коллегами.
В Швейцарии Евгении нравится то, насколько люди ценят время, их готовность помочь, а также профессионализм в решении проблем. Евгения любит свою работу, в том числе за то, что она позволяет ей путешествовать, так как перемена мест является для нее источником вдохновения. Исследовательница хочет многого достичь в науке, положительными примерами для нее являются Бао Чжэнань – доктор философии, профессор химической технологии, материаловедения и инженерии Стэнфордского университета, и Жорес Алферов – советский и российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике.
Добавим, что авторы разработанной в Empa технологии вышли в финал конкурса OE-A-Competition 2021, организованного международной промышленной ассоциацией Organic and Printed Electronics Association (OE-A). В этом году на конкурс представлены 22 проекта из 13 стран. Евгения Гильштейн уже показала прозрачную систему безопасности входящим в жюри экспертам, проголосовать за проект можно на сайте OE-A.
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