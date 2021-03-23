Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 23 марта 2021 года   

Прозрачная защита от взлома|Protection anti-effraction transparente

Автор: Лейла Бабаева, Дюбендорф, 23. 03. 2021.

Исследовательница Евгения Гильштейн за работой © empa.ch

Ученые Федеральной лаборатории материаловедения (Empa) усложнили задачу грабителям, разработав прозрачную систему безопасности в виде сенсорного дисплея, позволяющего открыть электронный замок.|
Les chercheurs de l’Empa ont compliqué la tâche des voleurs, ayant mis au point une «serrure» transparente en électronique.

Вышеупомянутая новинка выглядит, как прозрачная пленка, но на самом деле содержит прозрачные микросхемы и кнопки, отмечается в официальном коммюнике. Сенсорный прозрачный дисплей можно разместить в любом месте на двери или рядом с ней, при этом только владелец дома или сотрудники предприятия будут знать, какие кнопки следует нажимать, в каком порядке и где именно они расположены.

Кнопки и схемы напечатаны на струйном принтере при помощи чернил, содержащих наночастицы оксида олова и индия. Конечно, для печати используются не обычные принтеры, а высокотехнологичное оборудование. Чтобы сделать микросхемы и кнопки невидимыми, применяется следующая технология. Поверх напечатанных на пленке кнопок наносится синий краситель, после чего структура подвергается воздействию высоконергетических вспышек света. Благодаря этому синий краситель сгорает и исчезает, передавая всю энергию напечатанному слою, что существенно увеличивает его электропроводимость. Новинка разработана в сотрудничестве с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL) и Институтом Пауля Шеррера, ее можно использовать в больницах, банках, частных домах и т.д. Прозрачный сенсорный дисплей можно приклеить даже на оконное стекло или разместить в вогнутой ручке двери. Он будет соединен с небольшим экраном над дверью, на котором будет отображаться сообщение, верно ли введен код и получен ли доступ к открытию замка.

Автор идеи – исследовательница Empa Евгения Гильштейн. Евгения родилась в Северодвинске (Архангельская область), получила высшее образование в Санкт-Петербурге и Москве, проходила стажировку в Финляндии и США. В разговоре с корреспондентом Нашей Газеты она рассказала, что технологии, подобные вышеописанной, давно применяются в мобильных телефонах, ей же пришла идея использовать их в сфере безопасности. Позднее она разработала свой замысел вместе с коллегами.

В Швейцарии Евгении нравится то, насколько люди ценят время, их готовность помочь, а также профессионализм в решении проблем. Евгения любит свою работу, в том числе за то, что она позволяет ей путешествовать, так как перемена мест является для нее источником вдохновения. Исследовательница хочет многого достичь в науке, положительными примерами для нее являются Бао Чжэнань – доктор философии, профессор химической технологии, материаловедения и инженерии Стэнфордского университета, и Жорес Алферов – советский и российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике.

Добавим, что авторы разработанной в Empa технологии вышли в финал конкурса OE-A-Competition 2021, организованного международной промышленной ассоциацией Organic and Printed Electronics Association (OE-A). В этом году на конкурс представлены 22 проекта из 13 стран. Евгения Гильштейн уже показала прозрачную систему безопасности входящим в жюри экспертам, проголосовать за проект можно на сайте OE-A.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 80.32

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Bvlgari x Dom Pérignon: соединение итальянского и французского искусства жить

 Два крупных бренда группы LVMH объявили о запуске лимитированной коллаборации. Для этого уникального партнерства с Dom Pérignon римский ювелирный Дом создал персонализированную версию знаменитого ожерелья Serpenti.

Всего просмотров: 3,308

Юрий Андрухович : О героях нашего времени и стенах непонимания

 Завтра на прилавках книжных магазинов Швейцарии и Франции появится книга украинского писателя Юрия Андруховича «Лексикон інтимних міст» в переводе на французский Ирины Дмитришин, вышедшая в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. Узнав об этом заблаговременно, мы подготовили интервью с героем литературного дня.

Всего просмотров: 2,957

У меня - опять! - зазвонил телефон

 Наша Газета рассказывала о новой редакции Закона о телекоммуникациях (LTC), которая вступила в силу 1 января 2021 года. Среди прочего, LTC помогает бороться с рекламными звонками, но почувствовали ли это абоненты?

Всего просмотров: 2,898
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: число инфекций снова растет

 Сегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.

Всего просмотров: 1,934

Covid-19: новые дозы вакцины для Швейцарии

 Конфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.

Всего просмотров: 2,235

Год с коронавирусом

 Завтра мы отметим странную годовщину – ровно год назад Швейцарию накрыла первая волна пандемии и местная жизнь замерла. Есть, над чем поразмыслить.

Всего просмотров: 1,678
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top