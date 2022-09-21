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четверг, 22 сентября 2022 года   

Почему так трудно школьникам?|Pourquoi les écoliers souffrent-ils ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21. 09. 2022.

А что, если скейтборд заменить скрипкой? Фото © Annika Palmari/Unsplash

Этот вопрос обсуждался экспертами, собравшимися на прошлой неделе в Университете Лозанны по случаю Международной недели образования и профессиональной подготовки.

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Cette question a été discuté par des experts réunis la semaine dernière à l'Université de Lausanne (UNIL) à l'occasion de la Semaine Internationale de l’éducation et de la formation.

В разгар пандемии коронавируса Наша Газета не раз писала о том, какое сильное негативное влияние оказали ограничительные меры на подростков и молодых людей с еще неокрепшей психикой. В 2021 году в Бернскую психиатрическую клинику для детей и подростков поступило на 50% больше склонных к самоубийству пациентов, чем в 2020-м. В аналогичной клинике Цюриха рост составил 40%.

Война в Украине заслонила тему коронавируса в швейцарской прессе, но это не означает, что исчезли все связанные с ней проблемы: и болеют люди по-прежнему, и старые осложнения дают о себе знать. Среди наших читателей много родителей, и некоторым из них, пришлось, вероятно, столкнуться с проблемой, ставшей поводом для этой публикации: дети сами не свои, им плохо, они ощущают себя в не своей тарелке, сами просят отвести их к психологу, приобретают вредные привычки, впадают в депрессию… Понятно, что когда нашим детям плохо, то и нам жизнь не в жизнь. Если это хоть немного вас утешит, знайте – вы не одиноки! Однако пускать ситуацию на самотек ни в коем случае нельзя.

Спад успеваемости, невозможность перейти в следующий класс, тенденция к самоизоляции, отчужденность – вот лишь несколько распространенных симптомов, подмеченных специалистами в Швейцарии и проявившихся с новой силой с началом учебного года. «Год только начался, а у меня уже около двадцати сложных случаев, то есть студентов в состоянии депрессии, часто уже совершавших попытку суицида и представляющих такие симптомы, как панические атаки, не позволяющие им посещать школу», – поделился в эфире RTS директор женевской школы общей культуры имени Эллы Майар Марк Херцер.

Ему вторила профессор социологии образования Лозаннского университета Фариназ Фасса, напомнившая о тяжелых днях, которые многие предпочли бы забыть: «Во время пандемии многие ребята столкнулись с настоящей внутренней психологической блокировкой после того, как со дня на день были отправлены по домам», условия в которых не всегда способствуют занятиям, и оказались лишенными всех привычных социальных контактов. Как успешно учиться, если в твоей комнате еще брат или сестра, а компьютер один на всю семью? Правда, порой и в самых комфортных условиях случались срывы. Сколько подростков, столько и жизненных ситуаций, кто-то пережил пандемию играючи, а кто-то до сих пор приходит в себя.

К сожалению, никакого конкретного решения проблемы эксперты в Лозанне не нашли, при этом профессор Высшей педагогической школы кантона Вале Зое Муди считает, что на учебных заведениях лежит большая ответственность. «Дети проводят в школе значительную часть своей жизни, – отметила она. – И потому недопустимо, чтобы школа просто «свалила» ответственность за их психологическое состояние на другие общественные институты. Опыт показывает, что часто для нахождения источника проблемы и ее преодоления крайне полезной оказывается работа с семьями».

Да, опыт, действительно, подобное показывает. Но в еще большей степени он показывает, что самый действенный способ помочь нашим детям справиться со временными сложностями – это очень их любить, доверять им, верить в них, показывать им, что мы, родители, всегда рядом, что они могут на нас рассчитывать.

Из различных встреченных нами способов борьбы с отставанием в учебе нам очень понравился один, музыкальный. В экспериментальной (обязательной и бесплатной) программе «Скрипка в моей школе», предполагающей три урока музыки в неделю, участвуют на сегодняшний день 500 школьников от 4 до 8 лет в Швейцарии и 4500 во Франции. Полученные результаты свидетельствуют о том, что занятия благотворно влияют на развитие детского мозга и позволяют подтянуть успеваемость.

Сейчас в Швейцарии эта программа осуществляется в Женеве, Мартиньи, Цюрихе, Вернье и Монте благодаря расположенному в Цюрихе Фонду Варей (Fondation Vareille), который покрывает все расходы – 490 франков на ученика – и надеется, что в дальнейшем, с 2025 года, эстафету во Франции примут государственные структуры.

А ваши дети когда-нибудь держали в руках скрипку?

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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