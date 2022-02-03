Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Берн-Цюрих, 3. 02. 2022.
Каждые три дня парень или девушка в Швейцарии совершает самоубийство, информирует телерадиокомпания RTS. В 2021 году в Бернскую психиатрическую клинику для детей и подростков поступило на 50% больше склонных к самоубийству пациентов, чем в 2020-м. В аналогичной клинике Цюриха рост составил 40%. Ограничения на фоне санитарного кризиса, отсутствие возможности общаться с друзьями так же, как до пандемии, необходимость адаптироваться к изменениям в обществе, неуверенность в будущем – вот лишь несколько причин, отрицательно влияющих на психическое состояние подростков.
Денис Мацуев в Цюрихе, Женеве и БазелеРоссийский пианист промчится по Швейцарии с тремя разными концертными программами. Не сомневаемся, что некоторые наши читатели попробуют попасть на все три выступления их любимого исполнителя.
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Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
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