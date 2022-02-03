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четверг, 3 февраля 2022 года   

Швейцарские подростки и суицид|Les adolescents suisses et le suicide

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Берн-Цюрих, 3. 02. 2022.

© Andrea Popa/unsplash.com

В 2021 году в Конфедерации выросло число случаев госпитализации склонных к самоубийству подростков. Среди причин такой печальной тенденции – пандемия и ее последствия, а также другие факторы, о которых речь в нашей статье. |
En 2021, le nombre d'hospitalisations d'adolescents suicidaires a augmenté dans la Confédération. Parmi les raisons de cette triste tendance figurent la pandémie et ses conséquences, ainsi que d'autres facteurs abordés dans cet article.

Каждые три дня парень или девушка в Швейцарии совершает самоубийство, информирует телерадиокомпания RTS. В 2021 году в Бернскую психиатрическую клинику для детей и подростков поступило на 50% больше склонных к самоубийству пациентов, чем в 2020-м. В аналогичной клинике Цюриха рост составил 40%. Ограничения на фоне санитарного кризиса, отсутствие возможности общаться с друзьями так же, как до пандемии, необходимость адаптироваться к изменениям в обществе, неуверенность в будущем – вот лишь несколько причин, отрицательно влияющих на психическое состояние подростков.

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