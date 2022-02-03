Швейцарские подростки и суицид |Les adolescents suisses et le suicide

Каждые три дня парень или девушка в Швейцарии совершает самоубийство, информирует телерадиокомпания RTS. В 2021 году в Бернскую психиатрическую клинику для детей и подростков поступило на 50% больше склонных к самоубийству пациентов, чем в 2020-м. В аналогичной клинике Цюриха рост составил 40%. Ограничения на фоне санитарного кризиса, отсутствие возможности общаться с друзьями так же, как до пандемии, необходимость адаптироваться к изменениям в обществе, неуверенность в будущем – вот лишь несколько причин, отрицательно влияющих на психическое состояние подростков.