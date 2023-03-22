Парламент решит судьбу иностранных выпускников |Le Parlement décidera du sort des diplômés étrangers

Законопроект, о котором Наша Газета рассказывала еще в ноябре 2021 года, наконец дошел до парламента. Напомним, что Федеральный совет предложил позволить гражданам третьих (не входящих в ЕС или ЕАСТ) стран, успешно прошедшим обучение в швейцарских университетах по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение было разработано в ответ на парламентскую инициативу, выдвинутую национальным советником Марселем Доблером в 2017 году и предусматривавшую исключение некоторых категорий выпускников из системы квот.