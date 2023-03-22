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среда, 22 марта 2023 года   

Парламент решит судьбу иностранных выпускников |Le Parlement décidera du sort des diplômés étrangers

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22. 03. 2023.

Зал заседаний Национального совета. Фото: Parlamentsdienste / Rob Lewis, Parlament.ch

Выходцам из третьих стран, имеющим швейцарский диплом, возможно, вскоре будет проще остаться в Швейцарии. Национальный совет одобрил соответствующее предложение правительства. 

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Les diplômés de pays tiers devraient plus facilement pouvoir rester en Suisse. Le National a accepté un projet du gouvernement à cet égard. 

Законопроект, о котором Наша Газета рассказывала еще в ноябре 2021 года, наконец дошел до парламента. Напомним, что Федеральный совет предложил позволить гражданам третьих (не входящих в ЕС или ЕАСТ) стран, успешно прошедшим обучение в швейцарских университетах по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение было разработано в ответ на парламентскую инициативу, выдвинутую национальным советником Марселем Доблером в 2017 году и предусматривавшую исключение некоторых категорий выпускников из системы квот.

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