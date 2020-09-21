Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 21 сентября 2020 года   

Новое швейцарское оборудование для радиотерапии|Une nouvelle installation suisse de radiothérapie

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна, 21. 09. 2020. Просмотров: 48

Прототип линейного ускорителя, который используется в новой разработке © CERN

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН, Женева) и Университетский госпитальный центр кантона Во (Лозанна) объединили усилия для разработки передового прибора для радиотерапии.|
L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN, Genève) et le Centre hospitalier universitaire vaudois (Lausanne) ont uni leurs forces pour développer un appareil pionnier de radiothérapie.

При создании нового оборудования будет использован накопленный в ЦЕРНе опыт в области ускорения частиц, а также технология радиотерапии FLASH, разработанная в Университетском госпитальном центре кантона Во. Средством лечения рака станут электроны высокой энергии, испускаемые мощным аппаратом и способные проникнуть в тело пациента строго в нужное место, вызывая меньше побочных эффектов по сравнению с другими методами. Первая стадия исследований завершится в сентябре этого года, отмечается в коммюнике ЦЕРНа.

Врачи намерены облучать опухоли большими дозами радиации, каждый раз тратя менее одной секунды вместо нескольких минут, как это делается сегодня. Благодаря сокращению времени облучения опухоль (на глубине до 20 см) будет повреждена, но расположенные рядом здоровые ткани пострадают меньше. В 2018 году применение технологии FLASH в Лозанне позволило добиться исчезновения опухоли у пациента с раком кожи практически без побочных эффектов. Оптимальный способ получения электронов высокой энергии – использование компактных линейных ускорителей, эта задача решена благодаря сотрудничеству двух учреждений. Размеры нового оборудования позволят без труда устанавливать его в больницах.

Физика частиц расположена на стыке фундаментальной науки и основных технологических прорывов, приводятся в коммюнике ЦЕРНа слова директора отдела ускорителей и технологий Фредерика Бордри. Вышеописанная разработка показывает, какую пользу могут приносить обществу оборудование и опыт ЦЕРНа, кроме их использования в фундаментальных исследованиях.

Кстати отметим, что в ЦЕРНе работает экспертная группа, которая занимается вопросами сотрудничества с разными компаниями и применения технологий ЦЕРНа в медицине, космосе, промышленности, а также для защиты окружающей среды. Примеров использования разработок ЦЕРНа в медицине много: в Европейской организации по ядерным исследованиям производят радиоизотопы для применения в клинических экспериментах, в сотрудничестве с Миланским техническим университетом разработаны приборы нового поколения для измерения альфа-, бета- и гамма-излучения, идет создание устройства для контроля уровня радона в помещениях. Радон – это бесцветный газ, образующийся в процессе распада природных изотопов, он занимает второе место (после курения) в списке причин, которые приводят к смерти от рака легких.

Созданный в ЦЕРНе прибор FLUKA предназначен для точной оценки того, как около 60 видов частиц распространяются в разных веществах, одна из сфер применения – радиотерапия, так как врачам важно получать данные о движении частиц в теле пациентов. Кроме того, специалисты ЦЕРНа разработали технологию создания структурированных лазерных импульсов, благодаря которой луч не рассеивается даже на расстоянии сотен метров. Этот подход можно использовать в газовых детекторах, лазерных шоу, обмене информацией между искусственными спутниками и медицине. Добавим, что в ЦЕРНе создан прибор Dermaprobe для ранней диагностики рака кожи. С его помощью можно измерить уровень эмиссии фотонов от кожи, которые высвобождаются в результате обменных реакций в клетках. В нормальном состоянии этот процесс выражен слабо, однако у пациентов с раком кожи эмиссия фотонов заметно возрастает.

Больше информации о ЦЕРНе вы найдете в специальном досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.6

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
"Француз" | "Le Français"
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: больше 500 случаев за сутки

 По подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».

Всего просмотров: 1,549

Лучшие работодатели Швейцарии 2020 года

 Предлагаем вниманию читателей рейтинги компаний Конфедерации, создавших наилучшие условия труда для своих сотрудников.

Всего просмотров: 1,466

Covid-19: снова больше 500 случаев

 На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,237
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: снова больше 500 случаев

 На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,237

Covid-19: новые решения правительства

 Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,034

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов

 Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Всего просмотров: 708
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top