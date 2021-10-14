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четверг, 14 октября 2021 года   

Нейротехнологии и этика|Neurotechnologie et enjeux éthiques

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 14. 10. 2021.

© geralt/pixabay.com

В будущем, вероятно, с помощью нейротехнологий можно будет читать мысли и даже их контролировать. Но сегодня исследователи расходятся во мнениях о том, нужно ли сформулировать новые права человека в этой области.|
À l'avenir, avec l'aide de la neurotechnologie, il sera peut-être possible de lire les pensées et même de les contrôler. À cet égard, les chercheurs sont divisés sur la nécessité de formuler de nouveaux droits humains dans ce domaine.

Первый нейроинтерфейс был изготовлен и продемонстрирован в 1950-х: тогда с помощью устройства «мозг – компьютер» удалось изменить направление движения быка, который бросился на ученого, вышедшего ему навстречу во время корриды с целью продемонстрировать работу новинки. Уже не первый год парализованные пациенты с помощью нейроинтерфейсов могут управлять протезами и инвалидными колясками или даже экзоскелетомами. По мнению экспертов, в ближайшие десятилетия эта дисциплина охватит новые сферы. Нейроинтерфейсы помогут эффективнее лечить дегенеративные и психические заболевания, а также улучшат работу мозга у здоровых людей.

Многих беспокоит то, что подобные изобретения можно использовать не только для улучшения мира, но и для достижения корыстных целей и управления людьми. Как следует ограничить применение таких разработок и нужно ли это делать?

В интервью агентству Keystone-ATS специалист по этике Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) Марчелло Иенка заявил, что нынешних прав человека недостаточно для предотвращения непредвиденных последствий использования нейротехнологий. Еще в 2017 году он вместе со своим коллегой из Цюрихского университета Роберто Андорно предложил признать четыре новых права: на познавательную свободу, на частную духовную сферу, на духовную неприкосновенность и на психологическое благополучие. Марчелло Иенка также хочет, чтобы такие разработки приносили пользу всем, а не стали собственностью богатой элиты.

Интересно, что канадский нейробиолог и нейроэтик, директор института Neuroethics Canada Джуди Иллес критически относится к признанию новых прав человека, поскольку такой подход «отвлекает от важных целей в области здравоохранения». Эксперт уверена, что будущие проблемы, связанные с технологиями, можно решить в рамках нынешних прав человека. Если же добавить к их списку новые, то это может обернуться чрезмерным регулированием со стороны государств. Оптимальное решение, по мнению Джуди Иллес, заключается в тесном сотрудничестве между специалистами по этике и предпринимателями-новаторами. Такой подход помог бы гарантировать всеобщую доступность медицинской помощи, основанной на нейротехнологиях, независимо от места проживания, социального положения и культурных особенностей пациентов.

Стоит ли позволять гражданам улучшать свои познавательные способности с помощью новых разработок? На этот счет мнения ученых также разделились, однако Марчелло Иенка уверен, что, если запретить нейротехнологии, то они и не принесут никакой пользы.

Со своей стороны, обладатель Нобелевской премии по физике за 2019 год Дидье Кело, перешедший в этом году из Женевского университета в ETHZ, отметил, что наука больше не связана с обществом. Это стало очевидно на фоне пандемии, и одно из доказательств, по словам астрофизика – отказ многих швейцарцев от вакцинации. Вина за это лежит на исследователях, которые должны подробнее объяснять достижения науки.

Нобелевский лауреат также обеспокоен разрывом, существующим между разными научными дисциплинами. В его планах на будущее – объединить астрофизиков, химиков и биологов в работе над новыми проектами. «Однажды мы будем создавать в лаборатории живых существ», - подчеркнул Дидье Кело, добавив, что, если это вызывает беспокойство, то следует вспомнить о способности человечества к самоуничтожению. На таком фоне создание новых организмов будет «наименьшей из наших проблем», уверен исследователь.

О необходимости сблизить науку и общество говорит и то, что 7-9 октября в Женеве прошел саммит по прогнозированию науки и дипломатии. Участники саммита обсуждали, каких результатов достигнут исследователи в ближайшие 5-10-25 лет, как прорывы в разных дисциплинах могут повлиять на дипломатию и как преобразовать новые знания в готовые решения с учетом мнения граждан. Мы следим за развитием ситуации и продолжим рассказывать нашим читателям о том, что происходит в этой области.

 

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