Этика, наука и политика |Éthique, science et politique

Наша Газета рассказывала о политизации швейцарских университетов на фоне конфликта между Израилем и Хамасом. Одним из наиболее пострадавших вузов стал расположенный в Лозанне Unil: холл корпуса Géopolis был оккупирован пропалестинскими активистами почти две недели. Их главное требование – академический бойкот Израиля – было отклонено. Однако руководство университета создало рабочую группу, члены которой должны были выработать рамки для оценки внешнего сотрудничества с точки зрения этики, научной целостности, международного права и академической свободы.