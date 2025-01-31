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пятница, 31 января 2025 года   

Этика, наука и политика |Éthique, science et politique

Автор: , Лозанна, .

Корпус Géopolis. Фото: Bureau d\'architecture Itten + Brechbühl © UNIL, 2009

К каким выводам пришла рабочая группа Лозаннского университета, опубликовавшая отчет об этических проблемах сотрудничества в научной и академической среде? И почему этот документ был радостно встречен пропалестинскими активистами?

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A quelles conclusions est parvenu un groupe de travail de l’Université de Lausanne qui a publié un rapport sur les enjeux éthiques des collaborations externes? Et pourquoi ce document a-t-il été salué par le mouvement pro-palestinien?

Наша Газета рассказывала о политизации швейцарских университетов на фоне конфликта между Израилем и Хамасом. Одним из наиболее пострадавших вузов стал расположенный в Лозанне Unil: холл корпуса Géopolis был оккупирован пропалестинскими активистами почти две недели. Их главное требование – академический бойкот Израиля – было отклонено. Однако руководство университета создало рабочую группу, члены которой должны были выработать рамки для оценки внешнего сотрудничества с точки зрения этики, научной целостности, международного права и академической свободы.

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Лозаннский университет
антисемитизм в швейцарии
образование в Швейцарии
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