Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 21.11.2024.
Пока одни вузы страны предъявляют уголовные обвинения после пропалестинских акций, проведенных их студентами в мае прошлого года, другие продолжают им подвергаться.|
Tandis que certains établissements effectuent des dénonciations pénales à la suite des actions pro-palestiniennes de ses étudiants en mai dernier, les autres se trouvent toujours un milieu des tentions.
Наша Газета внимательно следила за неслыханной политической активностью студентов некоторых швейцарских вузов и их подстрекателей извне на волне конфликта между Израилем и Хамасом, так и не признанным Швейцарией террористической организацией. Такого наша тихая страна еще не видела, причем особенно пылала Романдия – видимо, из-за близости с Францией.
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