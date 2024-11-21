Политизация швейцарских университетов продолжается |La politisation des universités suisses continue

Наша Газета внимательно следила за неслыханной политической активностью студентов некоторых швейцарских вузов и их подстрекателей извне на волне конфликта между Израилем и Хамасом, так и не признанным Швейцарией террористической организацией. Такого наша тихая страна еще не видела, причем особенно пылала Романдия – видимо, из-за близости с Францией.