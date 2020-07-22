Наша Газета рассказывала о прогрессе, достигнутом учеными в деле создания вакцины от SARS-CoV-2. На прошлой неделе американская лаборатория Moderna сообщила, что у всех добровольцев, получивших экспериментальный препарат, и у тех, кто переболел Covid-19, выработался сопоставимый уровень антител. Moderna объявила, что до конца месяца запустит широкомасштабное клиническое исследование, в котором примут участие около 30 тыс. человек.

Обнадеживающие результаты показывают и другие препараты: согласно статье, опубликованной в журнале Lancet 20 июля, вакцина AZD1222, разрабатываемая Оксфордским университетом в сотрудничестве с компанией AstraZeneca, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. В начальной стадии, продлившейся с 23 апреля до 21 мая, участвовали 1077 человек в возрасте от 18 до 55 лет, положительные эффекты были отмечены у всех пациентов из контрольной группы, получивших вакцину. Через месяц после инъекции у 95% участников число антител выросло в четыре раза, подчеркивается в коммюнике AstraZeneca.

Ученые уточняют, что теперь испытания вакцины следует проводить с привлечением тех, кто находятся в группе риска – врачей и пожилых лиц с хроническими заболеваниями. Хотя первые результаты тестирования вселяют оптимизм, исследователи поясняют, что еще нельзя сказать, станет ли AZD1222 надежной защитой. Следующий этап тестирования включает большее число добровольцев. Профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Жильбер заявила, что, если эффективность нового средства будет подтверждена, то его можно будет легко производить в больших объемах.

Китайские ученые разрабатывают вакцину Ad5-nCoV при поддержке компании CanSino Biologics. Испытание этого препарата также дало обнадеживающие результаты: у большинства пациентов отмечена сильная реакция с выработкой антител. Обе вакцины вызвали слабые побочные эффекты, чаще всего наблюдались повышение температуры, усталость и боль в месте укола. Препараты AZD1222 и Ad5-nCoV произведены на основе модифицированного аденовируса, который не воспроизводится, что делает его безопасным для пациентов с ослабленным здоровьем.

Интересно, что после публикации положительных результатов испытаний вакцин цены на нефть стали постепенно расти. Тем временем российские СМИ, ссылаясь на представителей минобороны, сообщили о готовности вакцины от коронавируса, разработанной министерством совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Разработку вакцины от Covid-19 финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил в интервью газете «Аргументы и факты», что массовое производство вакцины планируется начать в августе. Позднее в минздраве уточнили, что тестирование продолжается – препарат еще находится в завершающей стадии клинических испытаний.

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