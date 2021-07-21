Наши читатели знают, что туристический сектор оказался среди наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. И это еще не конец. По оценкам Suisse Tourisme, в одной Женеве в ближайшие несколько лет доля делового туризма, до санитарного кризиса составлявшая 75% всего потока приезжающих, сократится на треть – пандемия научила деловое сообщество, что без огромного числа командировок можно обойтись без потери для бизнеса, да еще сэкономить кучу денег. Но женевских отельеров эта новая реальность вынуждает переориентироваться на туризм развлекательный, размышляя, например, над тем, как трансформировать многочисленные конференц-залы, вот уже многие месяцы пустующие на 99%.

Однако, несмотря на мрачные прогнозы четвертой волны заболевания, прозорливые профессионалы смотрят в будущее, которое видится им светлым, и готовятся к нему.

В этом контексте возвращения туризма и гостиничного бизнеса Swiss Education Group, крупнейшая в Швейцарии группа частных школ гостиничного менеджмента и кулинарии, о которой Наша Газета не раз писала, и Club Med Suisse, лидер отдыха по принципу «все включено», в «деревнях» которого наши читатели наверняка бывали, заключили партнерское соглашение. Его цель очевидна – воспользоваться опытом и знаниями друг друга для дальнейшего продвижения.

Для Club Med новый проект – в какой-то степени возвращение к истокам, ведь через партнерство со Swiss Hоtel Management School (SHMS) группа восстанавливает прерванную на несколько лет связь с кампусом в Лейзане, в кантоне Во. Старожилы помнят, что с 1956 по 2002 годы знаковые местные институции Belvédère Mont Blanc Palace составляли самую первую «снежную деревню» Club Med в Швейцарии, прежде чем трансформироваться в школу гостиничного бизнеса.

Новая модель сотрудничества включает в себя обширную программу развития талантов и предложит всем студентам школ, входящих в Swiss Education Group, возможность проходить стажировку, а затем и получать работу в рамках Resorts Club Med. Студенты, обучающиеся по магистерской программе со специализацией в области Hotel, Resort & Wellness Management, предлагаемой SHMS (иными словами, управление гостиницами, курортами и спа), смогут также пользоваться экспертизой специалистов Club Med Suisse благодаря прямому общению с ними во время обучения в рамках программы, посвященной исключительно курортным отелям завтрашнего дня.

По словам СЕО Swiss Education Group Йонг Шена, помимо всего перечисленного, новое партнерство с Club Med «свидетельствует также о признании ценности и качества учебных программ [группы] в глазах ведущих работодателей сектора».

Club Med Suisse, со своей стороны, сможет обогащаться новыми оригинальными идеями студентов со всего мира для развития новых проектов и совместной их реализации.

Не понаслышке зная обе группы, мы не сомневаемся, что будет интересно – достаточно вспомнить, какой прекрасный праздник студенты организовали по поводу десятилетия Нашей Газеты в 2017 году! Сейчас мысли руководства обеих групп обращены к серии мероприятий, планируемых в «деревнях» Club Med, начиная с курорта в Санкт-Морице, который мог бы стать одной из площадок для обменов и совместного времяпрепровождения в течение учебного года. Наконец, одной из привилегий Club Med в рамках нового партнерства будет приоритетный доступ к International Recruitement Forum, своеобразному рынку молодых талантов.

«Я верю в способность студентов удивлять нас своей творческой изобретательностью в совокупности с рассудительностью, и мне кажется важным, чтобы специалисты Club Med сопровождали их на пути в будущее нашей индустрии», - суммирует директор Club Med Suisse Фабио Кало. Лучше и не скажешь.