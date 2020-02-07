Выбор платформы для корпоративного общения – это внутреннее дело компании, и, как правило, о смене поставщика информационных услуг не объявляют посредством коммюнике на весь мир, как это сделал ЦЕРН в случае с разработанным Facebook инструментом Workplace.

С помощью Workplace сотрудники одной организации могут объединяться в группы для совместной работы над проектами, вести чаты, пересылать документы, совершать вызовы по видеосвязи и узнавать новости организации.

ЦЕРН пользовался бесплатной тестовой версией Workplace с момента ее появления в 2016 году. По состоянию на конец января учетную запись в Workplace завели около тысячи членов сообщества ЦЕРН, 150 из них еженедельно активно пользовались приложением, при этом не все были довольны приложением. «Многие пользователи указывали, что предпочитают не использовать инструмент компании, которой они не доверяют в том, что касается защиты личных данных», - отмечается в коммюнике ЦЕРНа. Напомним, что компания Facebook фигурировала в нескольких громких скандалах, связанных с нарушениями в области защиты персональных данных, а Марк Цукерберг давал в связи с этим показания в Конгрессе США.

В июле прошлого года компания Facebook объявила о введении новой системы ценообразования, после чего ЦЕРН столкнулся с выбором: платить за продолжение использования первоначальной бесплатной версии Workplace или перейти на новую версию – бесплатную, но без прав администрирования, без возможности доступа с помощью единой системы аутентификации ЦЕРН и с передачей всех данных в Facebook. Ни один из вариантов не показался ЦЕРНу привлекательным.

«Потеря контроля над нашими данными была неприемлемой, как и плата за инструмент, не входящий в базовые услуги, предлагаемые сообществу ЦЕРНа», - подчеркнула организация в коммюнике. В результате ЦЕРН решил отказаться от Workplace, отдав предпочтение другим сервисам по обмену мгновенными сообщениями и программному обеспечению с открытым исходным кодом, а также потребовав удалить свои данные, размещенные на серверах Facebook.

Другие крупные швейцарские компании продолжают использовать Workplace, в частности, через приложение общаются более 200 000 сотрудников Nestlé, которая утверждает, что система соответствует всем действующим законам о защите данных, пишет Le Temps. Представители Facebook, в свою очередь, отметили в комментарии Le Temps, что сожалеют о решении ЦЕРНа, а также заявили, что их продукт отвечает строгим стандартам безопасности и конфиденциальности.

Добавим, что вопросы кибербезопасности в целом и защиты данных в частности в последнее время активно обсуждаются в Швейцарии. Так, в январе в Давосе фонд Swiss Digital Initiative представил своей первый проект – швейцарский стандарт в области цифрового доверия Swiss Digital Trust Label, который призван гарантировать надежность и безопасность в сети. Маркировка Swiss Digital Trust Label на сайте или в приложении будет означать, что поставщик цифровых услуг соблюдает определенные этические принципы и обязуется корректно использовать данные пользователей.