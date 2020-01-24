В Давосе запустили Swiss Digital Initiative

Торжественный запуск фонда Swiss Digital Initiative (SDI), о планах создания которого Наша Газета рассказывала еще в сентябре прошлого года, состоялся в ходе проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума. Напомним, что инициатива была разработана ассоциацией digitalswitzerland под патронажем федерального советника Ули Маурера. Штаб-квартира фонда, который возглавляет бывшая федеральная советница Дорис Лойтхард, расположена в Женеве.

SDI объединяет представителей науки, бизнеса, политики и гражданского общества для поиска решений по укреплению доверия к цифровым технологиям. Целью фонда является разработка этических цифровых стандартов, один из которых – Swiss Digital Trust Label – и был представлен на ВЭФ. «Новые технологии должны служить обществу и улучшать жизнь людей. SDI стремится к тому, чтобы в основе технологического развития лежали этические принципы и ценности», - заявила Дорис Лейтард на презентации проекта в Давосе.

В разработке Swiss Digital Trust Label участвовала группа экспертов из Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха (EPFL и ETHZ), а также из Женевского и Цюрихского университетов (UNIGE и UZH). Стандарт гарантирует надежность и безопасность в сети: маркировка Swiss Digital Trust Label на сайте или в мобильном приложении будет означать, что поставщик цифровых услуг соблюдает определенные этические принципы.

Цифровой стандарт основан на четырех базовых критериях: безопасность обслуживания; надежность обслуживания; уважительное управление данными; ответственное взаимодействие с пользователями. Заходя на сайт, соответствующий критериям Swiss Digital Trust Label, пользователь, в частности, получит гарантию того, что его данные не будут скомпрометированы.

В тестировании Swiss Digital Trust Label, которое начнется весной этого года, примут участие государственные учреждения и частные компании. Фонд объявил о партнерстве с Booking.com, Credit Suisse, IBM Switzerland, SBB, Swiss Re, Kudelski и кантоном Во, а также о сотрудничестве с неправительственными организациями, ООН, ВЭФ, фондом Geneva Sciences and Diplomacy Anticipator и Cyber Peace Institute.

В планах у фонда – разработка проектов, направленных на решение конкретных проблем, например, отсутствие прозрачности данных, алгоритмическая дискриминация, потеря контроля и размывание границ частной жизни в сети.

Добавим, что вопросы информационной безопасности активно обсуждались в ходе завершающегося сегодня Всемирного экономического форума. О необходимости выработки единых киберстандартов заявили, в частности, участники одной из сессий, проходивших в «Русском доме» в Давосе.

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