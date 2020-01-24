В Давосе запустили Swiss Digital Initiative

Автор: Заррина Салимова, Давос, 24. 01. 2020. Просмотров: 126
В рамках ВЭФ-2020 фонд Swiss Digital Initiative в присутствии федеральных советников Игнацио Кассиса и Уэли Маурера представил свой первый проект – швейцарский стандарт цифрового доверия.|
Lors du WEF 2020, la fondation Swiss Digital Initiative (SDI) a présenté son premier projet, le développement d’un standard suisse dans le domaine de la confiance numérique, en présence des conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Ueli Maurer.
Торжественный запуск фонда Swiss Digital Initiative (SDI), о планах создания которого Наша Газета рассказывала еще в сентябре прошлого года, состоялся в ходе проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума. Напомним, что инициатива была разработана ассоциацией digitalswitzerland под патронажем федерального советника Ули Маурера. Штаб-квартира фонда, который возглавляет бывшая федеральная советница Дорис Лойтхард, расположена в Женеве.
SDI объединяет представителей науки, бизнеса, политики и гражданского общества для поиска решений по укреплению доверия к цифровым технологиям. Целью фонда является разработка этических цифровых стандартов, один из которых – Swiss Digital Trust Label – и был представлен на ВЭФ. «Новые технологии должны служить обществу и улучшать жизнь людей. SDI стремится к тому, чтобы в основе технологического развития лежали этические принципы и ценности», - заявила Дорис Лейтард на презентации проекта в Давосе.
Цифровой стандарт основан на четырех базовых критериях: безопасность обслуживания; надежность обслуживания; уважительное управление данными; ответственное взаимодействие с пользователями. Заходя на сайт, соответствующий критериям Swiss Digital Trust Label, пользователь, в частности, получит гарантию того, что его данные не будут скомпрометированы.
В тестировании Swiss Digital Trust Label, которое начнется весной этого года, примут участие государственные учреждения и частные компании. Фонд объявил о партнерстве с Booking.com, Credit Suisse, IBM Switzerland, SBB, Swiss Re, Kudelski и кантоном Во, а также о сотрудничестве с неправительственными организациями, ООН, ВЭФ, фондом Geneva Sciences and Diplomacy Anticipator и Cyber Peace Institute.
В планах у фонда – разработка проектов, направленных на решение конкретных проблем, например, отсутствие прозрачности данных, алгоритмическая дискриминация, потеря контроля и размывание границ частной жизни в сети.
Добавим, что вопросы информационной безопасности активно обсуждались в ходе завершающегося сегодня Всемирного экономического форума. О необходимости выработки единых киберстандартов заявили, в частности, участники одной из сессий, проходивших в «Русском доме» в Давосе.
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В Давосе запустили Swiss Digital InitiativeВ рамках ВЭФ-2020 фонд Swiss Digital Initiative в присутствии федеральных советников Игнацио Кассиса и Уэли Маурера представил свой первый проект – швейцарский стандарт цифрового доверия.
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