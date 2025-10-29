Золотая лихорадка в Швейцарии | La ruée vers l’or en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 29.10.2025.
Фото: Zlaťáky.cz, Unsplash

Что влияет на цену на золото? Сколько золота хранят швейцарские инвесторы? И как швейцарская золотообрабатывающая промышленность планирует сделать сектор более прозрачным?

|

u’est-ce qui influence le prix de l’or ? Combien d’or les investisseurs suisses détiennent-ils ? Et comment l’industrie suisse de l’or prévoit-elle de rendre le secteur plus transparent ?

После достигнутого 20 октября рекордного максимума в 4381 доллар цена на золото снижалась несколько дней подряд. Несмотря на недавнее падение, с начала года золото подорожало почти на 60%, а серебро – на 85%, достигнув 50-летнего максимума.

Росту цен на драгоценные металлы способствовали несколько факторов. С одной стороны, центробанки в течение трех лет активно скупали золото, чтобы освободиться от зависимости от доллара. С другой, многими инвесторами, в том числе швейцарскими, двигали опасения в том, что грядет крупный финансовый кризис.

цены на золото
золото в швейцарии
золотодобывающие компании в швейцарии
