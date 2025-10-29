После достигнутого 20 октября рекордного максимума в 4381 доллар цена на золото снижалась несколько дней подряд. Несмотря на недавнее падение, с начала года золото подорожало почти на 60%, а серебро – на 85%, достигнув 50-летнего максимума.

Росту цен на драгоценные металлы способствовали несколько факторов. С одной стороны, центробанки в течение трех лет активно скупали золото, чтобы освободиться от зависимости от доллара. С другой, многими инвесторами, в том числе швейцарскими, двигали опасения в том, что грядет крупный финансовый кризис.