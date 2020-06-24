Проверкой качества изделий из золота, серебра, платины и палладия, предназначенных для промышленных целей, занимается подразделение по контролю драгоценных металлов (CMP) Федеральной таможенной администрации (AFD). В отчете CDF подчеркивается возможность существенно повысить результативность инспекций, проводимых экспертами CMP.

В соответствии с постановлением о контроле за оборотом драгоценных металлов (OCMP), аффинажные заводы Швейцарии должны убедиться, что импортируемое ими золото добыто законным путем. До начала 2019 года CMP проводило на таких предприятиях лишь непродолжительные инспекции административного характера. В конце прошлого года эксперты дважды проверили процесс контроля сырьевых материалов и пришли к выводу, что положения OCMP, вероятно, не всегда соблюдаются. Кроме того, стала очевидна ограниченность предусмотренных санкций: за нарушение положений OCMP полагается штраф не более 2 тыс. франков, информирует телерадиокомпания RTS.

Эксперты CDF не исключают, что при добыче золота, позднее импортируемого в Швейцарию, могли быть нарушены права человека. Другая проблема заключается в недостаточной прозрачности статистических данных при ввозе благородного металла. Банковское и неочищенное золото в сопроводительной документации включены в одну и ту же категорию, что усложняет задачу таможенников по выявлению подозрительных случаев.

Возвращаясь к возможным нарушениям положений OCMP, добавим, что профессор криминологии Базельского университета Марк Пьет высказался более категорично: по его словам, Швейцария, вероятно, является центром отмывания золота. Криминолог полагает, что на первое место Конфедерация ставит торговлю, ради которой готова стать «пиратским островом». Марк Пьет заявил, что история с желтым металлом – часть гораздо большей истории, поскольку то же происходит в Швейцарии и с медью, и с литием: «Говорят: пусть торговля сама себя контролирует. Мы ясно видим, что такой подход не работает». Представитель НПО Swissaid Марк Уммель отметил, что, вместо поддержания прямых контактов с рудниками, заводы скрывают происхождение золота, пользуясь услугами посредников. Например, золото из Венесуэлы вначале попадает в Кюрасао, а уже оттуда импортируется в Конфедерацию.

CDF представила ряд рекомендаций, встретивших одобрение швейцарских неправительственных организаций. CDF призывает AFD разработать и внедрить общую стратегию анализа риска и контроля импорта благородных металлов. Для повышения прозрачности статистики следует ввести различия между банковским и неочищенным золотом. Кроме того, AFD необходимо уточнить критерии и возможности применения санкций к аффинажным заводам, не контролирующим происхождение желтого металла. На реализацию вышеприведенных рекомендаций повлияют изменения в Законе об отмывании денег (LBA), которые вступят в силу в 2021 году. Экспертов CDF волнует вопрос о сфере применения LBA относительно драгоценных металлов: в настоящее время она ограничена транзакциями между финансовыми посредниками и банками.

Со своей стороны, аффинажные заводы готовы принять меры. Президент Швейцарской ассоциации производителей и продавцов драгоценных металлов (ASFCMP) Седрик Леже отметил в интервью RTS необходимость четко определить новые виды наказания за проблемное золото. Добавим, что главу ASFCMP не устраивает требование разных НПО, в соответствии с которым аффинажные заводы должны публиковать названия своих компаний-поставщиков, так как при обнародовании такой информации ею могут воспользоваться конкуренты.