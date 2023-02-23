Товарообмен между Швейцарией и Россией вырос в январе |Les échanges commerciaux entre la Suisse et la Russie ont augmenté en janvier

Само коммюнике называется не так, а гораздо более нейтрально: «Январь 2023 года: небольшой рост обменов». Согласитесь, на фоне преимущественно негативных новостей (биржа падает, а инфляция и цены растут) даже мало-мальский позитив не может не радовать. А потому мы с удовольствием прочитали, что в январе 2023 года внешняя торговля Швейцарии положительно развивалась по двум направлениям. По данным, скорректированным с учетом сезонных факторов, экспорт вырос на 2,2%, а импорт – на 0,9%. По обоим направлениям прогресс осуществлен прежде всего благодаря фармацевтической продукции. Активное сальдо торгового баланса составило 3,1 млрд франков.