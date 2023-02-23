Автор: Надежда Сикорская, Берн, 23. 02. 2023.
Такая способная удивить многих информация содержится в официальном коммюнике, распространенном Федеральной таможенной службой.|
Cette information capable d’étonner plus qu’un est annoncée dans un communiqué de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Само коммюнике называется не так, а гораздо более нейтрально: «Январь 2023 года: небольшой рост обменов». Согласитесь, на фоне преимущественно негативных новостей (биржа падает, а инфляция и цены растут) даже мало-мальский позитив не может не радовать. А потому мы с удовольствием прочитали, что в январе 2023 года внешняя торговля Швейцарии положительно развивалась по двум направлениям. По данным, скорректированным с учетом сезонных факторов, экспорт вырос на 2,2%, а импорт – на 0,9%. По обоим направлениям прогресс осуществлен прежде всего благодаря фармацевтической продукции. Активное сальдо торгового баланса составило 3,1 млрд франков.
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