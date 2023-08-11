Швейцарские банки, компании, фонды и трасты упоминаются практически в каждом крупном связанном с коррупцией или отмыванием денег скандале. Преступники часто скрывают свои незаконно приобретенные активы, используя подставные организации. Будучи бенефициарами, они контролируют эти структуры, но при этом не фигурируют в качестве их юридических владельцев.

Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег в последнее время ужесточились. Так, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в которую входит и Швейцария, недавно пересмотрела и усилила стандарты, касающиеся прозрачности информации о бенефициарных владельцах юридических структур. Действующие швейцарские правила устарели и больше не отвечают требованиям FATF. Более того, Швейцария отстает от стран ЕС, большинство из которых имеют официальный реестр бенефициаров. В Конфедерации же такого реестра до сих пор нет – с требованием о его скорейшем создании выступило швейцарское отделение неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Согласно новому докладу Transparency, пробелы в действующем швейцарском законодательстве способствуют коррупции и отмыванию денег, а также затрудняют применение экономических санкций, в том числе в отношении России. Напомним, что правозащитные организации и Хельсинкская комиссия не раз упрекали Берн в том, что он прилагает недостаточно усилий для поиска санкционных активов, а швейцарские юристы, по мнению критиков, продолжают играть важную роль в создании трастовых структур для сокрытия российских состояний. Чтобы бороться с отмыванием денег и блокировать средства попавших в санкционные списки российских олигархов, необходимо знать, кто чем владеет. Однако в этом и заключается сложность. Если фактические собственники швейцарских компаний, акции которых котируются на бирже, известны, то с идентификацией настоящих бенефециаров других юридических лиц дело обстоит сложнее. Как отметил в интервью Le Temps директор Transparency Suisse Мартин Хилти, среди не зарегистрированных на фондовой бирже компаний только акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью обязаны идентифицировать бенефициаров, владеющих более чем 25% капитала. На другие юридические лица, такие как трасты и фонды, это требование не распространяется. Более того, эта информация доступна только на уровне соответствующей компании, которая не обязана проверять правильность и актуальность этих данных.

По мнению Transparency, ситуацию можно изменить, создав официальный реестр бенефициарных владельцев, учитывая ряд требований. Реестр должен включать все структуры, представляющие риск с точки зрения отмывания денег, а также иностранные структуры, имеющие существенные связи со Швейцарией и владеющие здесь банковскими счетами, недвижимостью или дочерними компаниями. Информация о бенефициарных владельцах должна быть корректной и проверенной. Кроме того, доступ к документу не должен ограничиваться органами власти и финансовыми посредниками, а должен быть открыт для как можно большего числа людей, включая представителей средств массовой информации и неправительственных организаций. Последние, как показывает опыт, вносят важный вклад в раскрытие случаев коррупции и отмывания денег. Компании также должны иметь возможность обращаться к реестру в рамках проверки добросовестности своих деловых партнеров.

Добавим, что в октябре прошлого года Федеральный совет объявил о том, что процедура консультаций по проекту создания реестра бенефициарных владельцев будет начата в августе. Пока неизвестно, в какой степени этот документ будет отвечать требованиям Transparency и какие структуры будут в него включены. По оценкам Мартина Хилти, если Швейцария выберет менее эффективную модель реестра, чем в других сильных финансовых и экономических центрах, то страна «будет продолжать привлекать преступников и станет открытой для международной критики». Ранее швейцарские власти заявляли, что реестр будет доступен для соответствующих органов, но не для общественности.