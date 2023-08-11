Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 11 августа 2023 года   

09.08.2023 - 11:03Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

Станет ли Швейцария более прозрачной? |La Suisse va-t-elle devenir plus transparente?

Автор: , Берн, .

Прозрачные стены офиса не означают, что компания ведет прозрачную деятельность. Фото: Alesia Kazantceva, Unsplash

Организация Transparency Suisse выступила с требованием создать национальный реестр бенефециарных владельцев швейцарских трастов и других подобных структур.

|

Transparency Suisse réclame la création d’un registre national des bénéficiaires réels des trusts ou des constructions juridiques similaires.

Швейцарские банки, компании, фонды и трасты упоминаются практически в каждом крупном связанном с коррупцией или отмыванием денег скандале. Преступники часто скрывают свои незаконно приобретенные активы, используя подставные организации. Будучи бенефициарами, они контролируют эти структуры, но при этом не фигурируют в качестве их юридических владельцев.

Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег в последнее время ужесточились. Так, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в которую входит и Швейцария, недавно пересмотрела и усилила стандарты, касающиеся прозрачности информации о бенефициарных владельцах юридических структур. Действующие швейцарские правила устарели и больше не отвечают требованиям FATF. Более того, Швейцария отстает от стран ЕС, большинство из которых имеют официальный реестр бенефициаров. В Конфедерации же такого реестра до сих пор нет – с требованием о его скорейшем создании выступило швейцарское отделение неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Согласно новому докладу Transparency, пробелы в действующем швейцарском законодательстве способствуют коррупции и отмыванию денег, а также затрудняют применение экономических санкций, в том числе в отношении России. Напомним, что правозащитные организации и Хельсинкская комиссия не раз упрекали Берн в том, что он прилагает недостаточно усилий для поиска санкционных активов, а швейцарские юристы, по мнению критиков, продолжают играть важную роль в создании трастовых структур для сокрытия российских состояний. Чтобы бороться с отмыванием денег и блокировать средства попавших в санкционные списки российских олигархов, необходимо знать, кто чем владеет. Однако в этом и заключается сложность. Если фактические собственники швейцарских компаний, акции которых котируются на бирже, известны, то с идентификацией настоящих бенефециаров других юридических лиц дело обстоит сложнее. Как отметил в интервью Le Temps директор Transparency Suisse Мартин Хилти, среди не зарегистрированных на фондовой бирже компаний только акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью обязаны идентифицировать бенефициаров, владеющих более чем 25% капитала. На другие юридические лица, такие как трасты и фонды, это требование не распространяется. Более того, эта информация доступна только на уровне соответствующей компании, которая не обязана проверять правильность и актуальность этих данных.

По мнению Transparency, ситуацию можно изменить, создав официальный реестр бенефициарных владельцев, учитывая ряд требований. Реестр должен включать все структуры, представляющие риск с точки зрения отмывания денег, а также иностранные структуры, имеющие существенные связи со Швейцарией и владеющие здесь банковскими счетами, недвижимостью или дочерними компаниями. Информация о бенефициарных владельцах должна быть корректной и проверенной. Кроме того, доступ к документу не должен ограничиваться органами власти и финансовыми посредниками, а должен быть открыт для как можно большего числа людей, включая представителей средств массовой информации и неправительственных организаций. Последние, как показывает опыт, вносят важный вклад в раскрытие случаев коррупции и отмывания денег. Компании также должны иметь возможность обращаться к реестру в рамках проверки добросовестности своих деловых партнеров.

Добавим, что в октябре прошлого года Федеральный совет объявил о том, что процедура консультаций по проекту создания реестра бенефициарных владельцев будет начата в августе. Пока неизвестно, в какой степени этот документ будет отвечать требованиям Transparency и какие структуры будут в него включены. По оценкам Мартина Хилти, если Швейцария выберет менее эффективную модель реестра, чем в других сильных финансовых и экономических центрах, то страна «будет продолжать привлекать преступников и станет открытой для международной критики». Ранее швейцарские власти заявляли, что реестр будет доступен для соответствующих органов, но не для общественности.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 111.41

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские банки закрывают счета россиян

Такое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.

Всего просмотров: 2,489

Ален Берсе: «Россия должна покинуть Украину»

 Призыв швейцарского президента, мирные переговоры без Швейцарии, отставка главы оборонного концерна RUAG на фоне дискуссий о реэкспорте оружия – мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Конфедерации.

Всего просмотров: 575

Сколько налогов платит швейцарский средний класс?

 При росте заработной платы увеличиваются и налоговые отчисления, причем непропорционально. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает внести коррективы в эту систему.

Всего просмотров: 564
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 1,028

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 1,155

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 2,687
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top