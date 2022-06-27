Сколько зарабатывают швейцарские чиновники? |Combien gagnent les hauts fonctionnaires suisses?

Можно ли заглянуть в кошелек директору госкомпании? В Швейцарии - да: Берн ежегодно публикует отчет о заработной плате и других условиях найма руководителей и членов руководящих органов предприятий и учреждений, близких к Конфедерации. Подобные отчеты доступны для всех и составляются на основании статьи 6a Федерального закона о персонале и Постановления об оплате труда руководителей. Доклад содержит данные о заработной плате «брутто», гонорарах, премиях, бонусах и дополнительных льготах; для сравнения приведены данные и за предыдущий год.