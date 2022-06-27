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понедельник, 27 июня 2022 года   

Сколько зарабатывают швейцарские чиновники?|Combien gagnent les hauts fonctionnaires suisses?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 27. 06. 2022.

Фото: Nashagazeta.ch

В 2021 году зарплаты руководителей связанных с Конфедерацией компаний, в целом, увеличились. Среди самых высокооплачиваемых топ-менеджеров оказались главы Postfinance, Почты Швейцарии и железнодорожной компании CFF/SBB.

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Les salaires des patrons des entreprises affiliées à la Confédération ont globalement augmenté en 2021. Les dirigeants de Postfinance, de La Poste et des CFF/SBB figurent parmi les hauts responsables les mieux payés.

Можно ли заглянуть в кошелек директору госкомпании? В Швейцарии - да: Берн ежегодно публикует отчет о заработной плате и других условиях найма руководителей и членов руководящих органов предприятий и учреждений, близких к Конфедерации. Подобные отчеты доступны для всех и составляются на основании статьи 6a Федерального закона о персонале и Постановления об оплате труда руководителей. Доклад содержит данные о заработной плате «брутто», гонорарах, премиях, бонусах и дополнительных льготах; для сравнения приведены данные и за предыдущий год.

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