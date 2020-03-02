По сравнению с 2018 годом рост числа ночевок составил 1,9%, отмечается на сайте Федеральной службы статистики. Швейцарцы переночевали в гостиницах страны 17,9 млн раз (+2,9%), гости из-за рубежа – 21,6 млн (+1,1%), среди них в первую очередь стоит упомянуть путешественников из Северной Америки (+7,7%), Гонконга (+22,9%) и Тайваня (+23,7%). Наибольшим спросом номера в отелях пользовались в мае (+4,6%), июне (+5,2%), июле (+3,3%) и декабре (+4,5%). Граждане США переночевали в гостиницах альпийской республики 2,5 млн раз, что стало рекордом с 1990 года.



Есть и другая тенденция: число ночевок граждан Республики Корея и стран Персидского залива сократилось на 4,0% и 8,7% соответственно. Такой поворот событий можно назвать неожиданным, поскольку в течение последних десяти лет можно было наблюдать рост ночевок гостей из этих государств. Европейцы в целом также стали реже останавливаться в отелях Швейцарии, особенно итальянцы (-3,5%) и испанцы (-6,0%). С другой стороны, «в плюсе» оказались немцы (+0,9%), бельгийцы (+4,3%) и голландцы (+2,4%). Аналогичный рост показали Океания (+2,4%) и Африка (+2,1%). Средняя длительность пребывания составила 2 ночи, как и в 2018 году, дольше всего клиенты жили в отелях Граубюндена, меньше всего – в гостиницах Фрибурга.



Самым популярным направлением стал кантон Цюрих (+3,9%), за ним выстроились Вале (+3,2%) и Граубюнден (+2,4%). Спад интереса к отелям отмечен только в Женеве (-0,9%) и Восточной Швейцарии (-2,2%). Если говорить о прогнозе на 2020 год, то организация Suisse tourisme предполагает, что в феврале прибыль снизится на 20 млн франков из-за сокращения числа гостей из Китая. По оценкам экспертов, туристический сектор Швейцарии сможет вернуть финансовые потери, связанные с эпидемией коронавируса, в течение 1-3 лет.





Представитель Suisse tourisme Вероник Канель подчеркнула в интервью телерадиокомпании RTS, что рекордное число ночевок в 2019 году говорит о том, что Швейцария все больше привлекает туристов, а также указала на то, что, несмотря на эпидемию Covid-19, качество услуг остается неизменным.Добавим, что Suisse tourisme придумала оригинальный способ привлечь больше туристов: организация опубликовала объявление о вакансии тиктокера (tiktoker). Речь идет о потенциальном сотруднике, который обожает пользоваться популярным видеохостингом TikTok. Рабочие обязанности таковы: «Твой офис – Швейцария, твой инструмент – смартфон. Ты ездишь по стране и записываешь видео самых прекрасных, зрелищных и увлекательных моментов». В объявлении подчеркивается, что эта работа – вероятно, самая крутая в Конфедерации, и этому охотно веришь. Конкурсные видео принимаются от кандидатов старше 16 лет.