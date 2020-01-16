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четверг, 16 января 2020 года   

Швейцария уверенно смотрит в будущее|La Suisse voit l’avenir d’un oeil rassuré

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 16. 01. 2020. Просмотров: 312

(© Martin Patrick/tdg.ch)

Бюджеты кантонов и Конфедерации находятся в прекрасном состоянии: начиная с 2006 года доходы регулярно превышают расходы.|
Les budgets des cantons et de la Confédération sont en excellent état: les revenus dépassent régulièrement les dépenses depuis 2006.

По подсчетам телерадиокомпании RTS, «излишков» поступлений в бюджет за последние 14 лет хватило бы, чтобы построить 12 автомагистралей, подобных трассе A16, соединяющей Бонкур с Билем и проходящей через горный массив Юра. Другие варианты: Швейцария могла бы купить более 1600 тонн золота или финансировать работу Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в течение 81 года.

В последнем отчете Федеральной службы статистики (OFS), содержащем данные о состоянии бюджетов органов государственной администрации, отмечается, что за период с 2006 года дефицит был зарегистрирован только в 2014 году. Положительные результаты в другие годы объясняются, в первую очередь, ростом налоговых поступлений. Добавим, что доходы часто оказываются намного больше суммы, указанной в прогнозе Федерального совета. В 2018-м доходы превысили расходы на 3 млрд, в 2019-м – почти на 2,6 млрд. Среди прочего, сюда входят 376 млн, полученных за предоставление радиочастот операторам мобильной связи.

Другая хорошая новость состоит в том, что внешний долг постепенно сокращается: на конец 2018 года он составлял 27,6% ВВП. По данным Евростат за тот же год, это меньше, чем у Швеции (38,8%), Германии (61,9%) и Великобритании (85,9%). Швейцарию в Европе обошли только Болгария (22,3%), Люксембург (21%) и Эстония (8,4%). По прогнозам экспертов OFS, внешний долг Конфедерации будет уменьшаться и в дальнейшем: в 2020 году он, вероятно, составит 93,7 млрд франков (25,7% ВВП). В отчете OFS подчеркивается, что такое положение способствует укреплению конкурентоспособности страны. Интересно, как размер внешнего долга Швейцарии менялся в течение последних 30-ти лет: в 1990-м он составлял 27% ВВП, затем стал расти и в 1998-м достиг максимума – 48,9% ВВП, после чего снова начал уменьшаться.

Если говорить об отдельных кантонах, то в 2017 году финансовые активы Швица, Обвальдена, Гларуса, Цуга, Шаффхаузена, Аппенцелля-Иннерродена и Граубюндена превосходили их внешний долг. В Романдии лучше всех дела идут у кантонов Во и Фрибург – в 19 коммунах Фрибурга в этом году даже планируется снижение налогов. Что касается Женевы, то ее долг (самый высокий в стране) с 2006-го по 2018-й сократился на 1,3 млрд франков. Любопытно, что изобилие наблюдается не на всех уровнях государственной администрации: в то время, как в бюджетах кантонов, Конфедерации и кассах социального страхования накопились «горы золота», во многих коммунах дела все не так хорошо: общий дефицит их бюджетов в 2017 году составил 279 млн. Впрочем, эта цифра выглядит относительно небольшой по сравнению с дефицитом 2014-го (1,62 млрд).

Власти Конфедерации могут уверенно смотреть в будущее: в 1990-х годах наблюдался бюджетный дефицит, ситуация улучшилась в 2000-2002 годах благодаря благоприятной конъюнктуре, затем государственная администрация снова оказалась «в минусе». Период бюджетного профицита, говоря языком специалистов, начался в 2006 году и продолжается до сих пор.

В интервью телерадиокомпании RTS министр финансов кантона Во Паскаль Брулис отметил, что, если орган власти оказался «в плюсе», то соответствующая сумма может быть вложена в сооружение инфраструктур или общественно полезные проекты. По его мнению, излишки наличности используются разумно, поэтому у кантонов и Швейцарии в целом есть перспективы развития, в том числе в области климатической политики.

 

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Комментарии (2)

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Magnit января 16, 2020

Уважаемый автор! 1). Не нашел таких данных о Швейцарии у Евростата. Есть по другим странам, именно про Швейцарию - их нет. Можете в статье или отдельным комментарием дать ссылку на данные о 27,6 % ВВП за 2018 год. 2). Также данные о прогнозе OFS на 2020 год, тоже не нашел этих данных. И отсюда вытекает вопрос - правильно ли указана цифра в 93,7 млрд франков (25,7% ВВП), когда минимальное значение ВВП страны составляет 700 миллиардов ? Как такое может быть? Выходит, ВВП около 400 млрд что ли? Но это не так.
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Leila Babaeva января 16, 2020

Спасибо за Ваш комментарий. В статье не сказано, что данные за 2018 год взяты с сайта Евростата. На этой странице https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/administration-finances-publiques/depenses-dettes.assetdetail.9907042.html можно скачать XLSX-файл с данными за разные годы, в том числе за 2018-й. Цифра 93,7 млрд верна, она приведена здесь https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/finanzberichterstattung/bundeshaushalt_ueb/schulden.html. Что касается процентного отношения, то пока это прогнозы, вполне возможно, что эта цифра окажется меньше.

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