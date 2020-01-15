14 января Фонд научных исследований (FNS) опубликовал коммюнике, в котором представил рекомендации в области перехода на энергию солнца, ветра и т.д. В ходе двух исследовательских программ более трехсот ученых проанализировали около ста проектов, включающих интерфейсы в ячейках солнечных батарей, производство различных видов биотоплива, модели будущих рынков электроэнергии, управление отходами и т.д. Исследователи пришли к выводу, что к 2050 году можно отказаться от ископаемого топлива в приемлемых социально-экономических условиях, отмечается в коммюнике FNS.



Напомним, что на референдуме 21 мая 2017 года швейцарцы одобрили пересмотренную версию закона об энергии (LEne). Новая редакция предполагает сокращение потребления энергии, улучшение энергетической эффективности и поощрение использования возобновляемых источников, а также запрет на строительство новых АЭС. Конфедерация поставила перед собой цель – добиться к 2050 году углеродной нейтральности, однако для этого каждый должен приложить усилия. Швейцарские исследователи отмечают, что если на крышах 40% домов установить солнечные батареи, то это позволит заменить около 66% энергии, которую производят АЭС Конфедерации.



Эксперты подчеркивают, что необходимо улучшить работу гидроэлектростанций, увеличить объем хранимой энергии, ввести налог на выбросы CO2. Рекомендации включают и обеспечение условий для непосредственного участия населения в финансировании «зеленых» проектов, например, путем основания в коммунах специальных ассоциаций. Кроме того, следует активно привлекать швейцарцев к разработке проектов инфраструктур, создать на уровне коммун и регионов системы децентрализованного производства энергии и т.д. В интервью телерадиокомпании RTS член правления национальной исследовательской программы в области энергетического перехода PNR70 Фредерик Вароне подчеркнул необходимость всесторонне информировать население. Президент правления PNR70 Ганс-Рудольф Шалхер добавил, что речь идет не только о «дополнительных расходах, но и о новых рынках и новой продукции».



Ежегодно в Швейцарии выполняются работы по повышению энергетической эффективности лишь одного здания из ста, что не составляет и половины числа, необходимого для достижения целей Энергетической стратегии 2050. Фредерик Вароне отметил, что можно действовать по-разному: создать фонд по расширению парка солнечных батарей, как это сделано в Невшателе, или выдавать разрешения на строительство новых домов при условии, что в них будет установлено оборудование, позволяющее использовать «зеленую» энергию. Эксперт выразил надежду, что, после успеха Партии зеленых на парламентских выборах, прошедших 20 октября 2019 года, швейцарские политики внимательно ознакомятся с выводами проведенных исследований.





Интересно, что вопрос импорта электроэнергии не теряет актуальности: без дотаций, поощряющих переход на возобновляемые источники, отказ к 2035 году от ядерной энергии придется некоторое время компенсировать электричеством из-за рубежа. Кроме того, объем получаемой «зеленой» энергии зависит от погодных условий, поэтому импорт может стать запасным вариантом на случай дефицита.Ситуацию осложняют отношения с Европейским союзом: рамочное соглашение пока не подписано, а без этого документа ЕС не склонен заключать договор, обеспечивающий Швейцарии свободный доступ к европейскому рынку электроэнергии. Это еще одна причина, по которой ученые призывают поторопиться с переходом на использование энергии солнца, ветра и т.п.