Романдские кантоны отстают в рейтинге конкурентоспособности |Les cantons romands à la traîne dans le classement de la compétitivité

Федеральное устройство Швейцарии, наверное, относится к одной из главных особенностей страны. Кантональные правительства обладают значительной автономией от Берна в экономических вопросах, а рамочные условия для ведения бизнеса сильно отличаются от одного кантона к другому. Составляемый банком UBS индекс конкурентоспособности помогает измерить долгосрочный потенциал роста кантонов и оценить их экономическую привлекательность.