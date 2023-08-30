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среда, 30 августа 2023 года   

Романдские кантоны отстают в рейтинге конкурентоспособности |Les cantons romands à la traîne dans le classement de la compétitivité

Автор: , Берн, .

Цуг снова оказался на первом месте! Фото: Peter Wormstetter, Unsplash

… тогда как в тройку самых конкурентоспособных кантонов, по версии UBS, вошли Цуг, Базель-городской и Цюрих.

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... alors que les trois cantons les plus compétitifs, selon UBS, sont Zoug, Bâle-Ville et Zurich.

Федеральное устройство Швейцарии, наверное, относится к одной из главных особенностей страны. Кантональные правительства обладают значительной автономией от Берна в экономических вопросах, а рамочные условия для ведения бизнеса сильно отличаются от одного кантона к другому. Составляемый банком UBS индекс конкурентоспособности помогает измерить долгосрочный потенциал роста кантонов и оценить их экономическую привлекательность.

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