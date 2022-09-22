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четверг, 22 сентября 2022 года   

Рекордная прибыль швейцарских нефтетрейдеров|Gains record pour les traders de pétrole suisses

Автор: Заррина Салимова, Женева, 22. 09. 2022.

Фото: Arvind Vallabh, Unsplash

Всплеск волатильности и потребность Европы в энергоносителях приносят высокие доходы базирующимся в Женеве и Цуге компаниям по торговле сырьевыми товарами.

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La forte volatilité et les besoins énergétiques de l'Europe génèrent des profits élevés pour les sociétés de négoce de matières premières basées à Genève et à Zoug.

Вызванный войной в Украине кризис ощущается не во всех областях экономики: некоторые предприятия не только не несут убытки, но и получают колоссальную прибыль. К таким компаниям относятся, в частности, сырьевые трейдеры, многие из которых базируются в Швейцарской Конфедерации.

Наша Газета уже рассказывала, что Швейцария на протяжении десятилетий была центром торговли российскими сырьевыми товарами. Расположенные в Женеве и Цуге компании помогали находить по всему миру покупателей, желающих приобрести российские энергоносители и зерно. После 24 февраля этот сектор швейцарской экономики столкнулся со структурными изменениями – судя по всему, в лучшую сторону.

По сообщениям Bloomberg, состояние соучредителя и главного исполнительного директора нефтегазовой компании Gunvor Торбьорна Торнквиста практически удвоилось с начала прошлого года, достигнув 3,7 млрд долларов. Напомним, что шведский предприниматель стал крупнейшим акционером Gunvor в 2014 году, после того как ему пришлось срочно выкупить акции своего российского партнера Геннадия Тимченко, против которого были введены санкции США. 

Увеличение благосостояния Торнквиста произошло во многом благодаря стремительному росту прибыли Gunvor, которая за первое полугодие составила 841 млн долларов – это больше, чем за весь 2021 год. Компания, еще ранее заявлявшая о прекращении работы с российскими контрагентами, все больше внимания уделяет возобновляемым источникам энергии. Так, созданное в прошлом году новое подразделение под названием Nyera занимается инвестициями в неуглеводородное топливо и технологии. Предприятие курирует 32-летний сын Торнквиста, Фредрик.

Пример Gunvor – далеко не единственный. Крупнейшие компании, занимающиеся торговлей сырьевыми товарами, получили рекордные прибыли в 2021-м и намерены добиться еще лучших результатов в этом году. Санкции против России нарушают цепочки поставок и создают новые возможности, поскольку европейские страны спешат найти альтернативу российскому топливу. А рост цен на сырьевые товары и высокие потребности Европы в энергоносителях идут на руку трейдерам. Как уточняет Tribune de Genève, базирующийся в Женеве нефтетрейдер Vitol заработал за шесть месяцев почти 4,5 млрд долларов, что больше, чем в прошлом году. Trafigura отчиталась о 2,7 млрд долларов за шестимесячный период, истекший в конце марта. Расположенный в Цуге конгломерат Glencore также сообщил этим летом, что более чем в два раза увеличил прибыль с начала года.

Более того, состояние бывшего генерального директора Glencore Ивана Глазенберга, оценивающееся сейчас в 7,5 млрд долларов, в апреле достигло десятилетнего максимума, а Гаутам Адани, угольный магнат из Индии, на прошлой неделе стал вторым самым богатым человеком на Земле. Напротив, большинство из 500 богатейших людей мира потеряли деньги в этом году, пострадав от растущей инфляции и падения акций технологических компаний.

Логично, что такие огромные доходы во время войны вызывают вопросы у ряда политиков. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, например, призывает крупные нефтяные компании заплатить «антикризисный взнос». Что касается швейцарских парламентариев, то они еще весной обратились в Федеральный совет с вопросом о возможности введения «военного налога» для торговцев энергоносителями. Правительство ответило, что «четкое разграничение между обычной прибылью и сверхприбылью, связанной с войной, [не представляется] возможным». 

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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