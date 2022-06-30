Автор: Заррина Салимова, Женева, 30. 06. 2022.
Компании, торгующие российскими сырьевыми товарами, покидают Швейцарию и открывают подразделения в ОАЭ – юрисдикции, которая не вводит жесткие санкции против России.|
Les traders de matières premières russes quittent la Suisse et ouvrent des filiales aux Émirats arabes unis, une juridiction qui n’impose pas de sanctions sévères contre la Russie.
Наша Газета уже рассказывала, что на протяжении десятилетий Швейцария была центром торговли российскими сырьевыми товарами. Расположенные в Женеве и Цуге компании помогали находить по всему миру покупателей, желающих приобрести российские энергоносители и зерно. После 24 февраля этот сектор швейцарской экономики столкнулся со структурными изменениями. Федеральный совет последовательно присоединяется ко всем пакетам санкций Евросоюза, что сначала затруднило торговлю сырьем, а вскоре и вовсе сделает ее невозможной. Напомним, что вслед за Брюсселем Берн ввел эмбарго на ввоз сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Запрет будет вступать в силу постепенно – предусмотрен переходный период до начала 2023 года.
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