Дубай – это новая Женева? |Dubaï est-elle une nouvelle Genève?

Наша Газета уже рассказывала, что на протяжении десятилетий Швейцария была центром торговли российскими сырьевыми товарами. Расположенные в Женеве и Цуге компании помогали находить по всему миру покупателей, желающих приобрести российские энергоносители и зерно. После 24 февраля этот сектор швейцарской экономики столкнулся со структурными изменениями. Федеральный совет последовательно присоединяется ко всем пакетам санкций Евросоюза, что сначала затруднило торговлю сырьем, а вскоре и вовсе сделает ее невозможной. Напомним, что вслед за Брюсселем Берн ввел эмбарго на ввоз сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Запрет будет вступать в силу постепенно – предусмотрен переходный период до начала 2023 года.