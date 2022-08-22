Напомним исторический контекст. Политический лозунг «Грабь награбленное» появился в Советской России в 1918 году как русская калька марксистского «экспроприация экспроприаторов». Грубость формулировки лозунга, как и необходимость применения его на практике объяснялась фактическим автором перевода В. И. Лениным идеологическим фоном – последствия революции, гражданская война...

Идеологический фон в современной Швейцарии, разумеется, иной, однако простейшие способы пополнения казны представляются некоторым политикам теми же, несмотря на смягченные формулировки: социалисты предлагают обложить дополнительным налогом «богачей», а теперь стало известно, что еще в мае этого года национальный советник из Цюриха и президент Партии зеленых Бальтазар Глеттли обратился к Федеральному совету с предложением ввести специальный налог на «исключительную прибыль, полученную благодаря войне». И получил ясный и сухой ответ: «Четкое разграничение между обычной прибылью и «сверхприбылью», связанной с войной или кризисом, не представляется возможным; общее разграничение и его специфическое применении к индустрии проблематичны с точки зрения налогового права»», сообщает газета Le Temps.

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Однако война в Украине затягивается, идеологический фон меняется. С момента обмена мнениями между г-ном Глеттли и правительством Великобритания, Италия и Испания уже ввели дополнительный 25-процентный налог на доходы от войны. 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал подобные доходыаморальнымии призвал правительства облагать их налогами, перераспределяя вырученные средства срединаиболее уязвимыхгрупп населения. Организация уже экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассматривает возможность закрепления такого принципа

Вероятно, все это и вдохновило швейцарских экологов, уже готовящих соответствующий законопроект, который, в случае своевременного вызревания, может быть представлен на рассмотрение осенней парламентской сессии, начинающейся 12 сентября. Вызревание под вопросом, ведь текст должен не только вписаться в рамки существующего законодательства, но и встретить понимание со стороны других депутатов.

Скажем четко: наживаться на войне, на страданиях и лишениях огромного числа людей – отвратительно, такой способ обогащения мало чем отличается от мародерства. Но такова, увы, суровая правда – кто-то греет сегодня руки на войне в Украине, как недавно – на пандемии коронавируса. Раздражение это вызывает крайнее, и желание наказать виновных по-человечески вполне понятно, однако швейцарское правительство – не съезд народных комиссаров, и одних популистских лозунгов недостаточно. (По крайней мере, хочется на это надеяться.) А потому надо все же определиться по целому ряду вопросов.

Кого облагать налогом? Больше всех выигрывают от усиленной войной инфляции трейдеры сырья (нефть, зерно и т.д.), которых в Швейцарии немало. Но невозможно же в тексте закона ткнуть пальцем непосредственно в Glencore, например, даже если расположенный в Цуге гигант уже объявил о рекордной прибыли в первом полугодии – 12,1 млрд долларов, в десять раз больше, чем годом ранее. Достаточно ли этой информации, чтобы говорить о «чрезмерной прибыли»?

Кроме того, цены на сырье не стоят на месте, а значит, варьируется и прибыль от его продажи. Возьмем, к примеру, цену на пшеницу, подскочившую после начала войны: со 190 евро за тонну пять лет назад до 450 евро в марте 2022 года. Однако 15 августа цена опустилась до 335 евро, что, конечно, далеко до довоенной цены (в январе пшеница оценивалась в 278 евро за тонну), но все-таки. Как отразить эти колебания в законодательстве? (К слову, в Швейцарии этим летом было собрано около 420 000 тонн пшеницы, по сравнению с 300 000 тонн прошлым дождливым летом.)

Простому смертному трудно ориентироваться в таких суммах, гораздо ближе и понятнее другой пример, приводимый нашими швейцарскими коллегами. Многие из нас заметили, что цены в ресторанах в последние месяцы выросли. Но является ли их рост пропорциональным росту цен на продукты, используемые при приготовлении блюд, и не мухлюет ли владелец заведения, пользуясь ситуацией? Кто и как может это проверить? И с какого момента обычная выручка, полученная в результате тяжелого труда – кто работал в ресторанном бизнесе, знают! – превращается в аморальную «сверхприбыль»? А что делать со сроками – с какой и по какую дату считать? Должен ли налог взыскиваться ретроактивно, как в Италии, начавшей отсчет с 24 февраля, то есть с первого дня войны?

Президент Партии Зеленых уже заручился поддержкой коллеги из Партии Центра Герхарда Пфистера, прославившегося, как вы помните, тем, что сравнил отказ Швейцарии от поставки боеприпасов с «непомощью» Украине. Теперь, выступая за введение специального налога, политик из кантона Цуг предлагают раздать полученные деньги «тем жителям Швейцарии, которые наиболее страдают от роста стоимости жизни».

Но такое мнение разделяют не все, считая подобный подход антилиберальным. Депутат от Народно-либеральной партии Дамьен Коттье (кантон Невшатель) напоминает, например, что интересующие Зеленых компании уже платят большие налоги. «Если растет прибыль, то растут и налоги, это эволюция рынка. Что-то я не слышал предложений понизить налоги, когда дела идут плохо», отмечает он и призывает руководствоваться «традиционным швейцарским подходом – сохранять спокойствие и не следовать за странами, стремящимися все регулировать».

Дорогие читатели, все разумные люди сегодня хотят, чтобы страшная братоубийственная война поскорее закончилась. Но если она продолжается, то значит ли, что, по Маяковскому, это кому-нибудь нужно? Кому же? Поскольку мы начали данный текст с Ленина, то так и хочется закончить поставленным им еще в 1913 году, в разгар Первой мировой войны, и вновь ставшего сегодня актуальным вопросом – «Кому выгодно?»