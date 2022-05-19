Давление США на Швейцарию продолжается

Наша Газета уже рассказывала, что Швейцария попала под шквал критики Соединенных Штатов, считающих, что Берн неспособен в полной мере применить международные санкции против России. Напомним, что Хельсинкская комиссия осудила тот факт, что швейцарские банки заблокировали только около 7 из 200 миллиардов долларов российских активов. «Давно излюбленное место для военных преступников и клептократов», «слабое звено» и «пособница российского диктатора Владимира Путина» – такими эпитетами наградили Швейцарию американские эксперты.

Подобные высказывания вызвали негодование Берна, решительно отвергающего обвинения и называющего их политически неприемлемыми. Но насколько они справедливы? И какие усилия предпринимает Швейцария в сравнении с другими странами?

Охоту за активами олигархов, близких к Владимиру Путину, возглавляют США, где через три недели после начала войны была создана рабочая группа для целенаправленного поиска санкционных средств Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO). В свою очередь, 17 марта министры Франции, Италии, Германии и Великобритании и представители Европейской комиссии обязались «определить приоритетность [своих] ресурсов и работать вместе, чтобы предпринять все доступные правовые шаги для выявления, ограничения, замораживания, ареста и, при необходимости, конфискации активов физических и юридических лиц, против которых были введены санкции в связи с преднамеренным, несправедливым и неспровоцированным вторжением в Украину и продолжающейся агрессией российского режима».

Как сообщает Le Temps со ссылкой на Государственный секретариат по экономике (Seco), Федеральный совет принял к сведению информацию о начале работы многосторонней целевой группы по обмену данными и координации мер в контексте санкций против российской элиты. Первые контакты уже состоялись, а вопрос о том, может ли Швейцария участвовать в этом процессе и каким образом, в настоящее время изучается соответствующими ведомствами.

Два месяца для рассмотрения возможного участия в международной рабочей группе – это долгий срок, даже учитывая традиционную медлительность швейцарской бюрократической машины. Все это, ожидаемо, вызывает подозрения в том, что Берн тянет с выполнением санкций. И так думают не только в США, но и в самой Швейцарии. Представители Зеленой партии, например, полагают, что Федеральный совет медлит, чтобы сохранить прежде очень выгодные экономические отношения с Россией. Кроме того, ранее Социалистическая партия Швейцарии подвергла резкой критике правительство страны за неэффективность и увиливание от ответственности. Справедливости ради стоит отметить, что Народная партия Швейцарии считает, что швейцарские власти работают серьезно и не намерены скрывать активы, принадлежащие лицам, попавшим под санкции.

Дело, впрочем, не только в давлении, но и в будущих возможных преимуществах. Как отметил в комментарии Le Temps бывший дипломат Томас Борер, за Швейцарией следят гораздо пристальнее, чем за другими странами, поскольку она более изолирована и не входит в Европейский Союз. По его словам, нынешние санкции являются частью контекста холодной войны, поэтому «американцы и европейцы будут просить такую страну, как Швейцария, быть на правильной стороне истории, и не примут такие оправдания, как нейтралитет или банковская тайна». Тем не менее, нынешняя ситуация также открывает возможности для Берна. «Если мы идеально выполним санкции и проявим солидарность, у нас будет преимущество в наших будущих переговорах о соглашении с ЕС», - убежден Томас Борер.

Учитывая полярность мнений, можно не сомневаться в том, что дебаты во время предстоящей летней парламентской сессии будут жаркими. На повестке у парламентариев – поправки, которые позволят Конфедерации принимать решения об автономных санкциях, чего закон не допускает сегодня. Кроме того, будет рассматриваться предложение о создании рабочей группы по блокировке активов российских и белорусских олигархов.

Парламентские дебаты будут проходить в напряженной атмосфере, ведь у США есть немало рычагов давления. Например, в 2015 году банк BNP Paribas заплатил штраф в размере 8,9 млрд долларов за нарушение американского эмбарго в отношении Судана, Ирана и Кубы. Банк Wegelin и вовсе прекратил свою деятельность в 2013 году после того, как на него подали в суд в США, обвинив в оказании помощи американским налогоплательщикам в вопросе ухода от уплаты налогов. И это не говоря уже о гигантских штрафах, заплаченных в США швейцарскими финансово-кредитными учреждениями по тому же обвинению в сокрытии налогов. Как показывает опыт, критика Вашингтона может иметь серьезные последствия не только для отдельных банков, но и для всего швейцарского финансового сектора. Так, именно недовольство со стороны США и последующие разбирательства привели к отказу от банковской тайны в 2009 году. А в конце 1990-х годов с подачи американцев разгорелся скандал о невостребованных (как правило, принадлежавших еврейским семьям) счетах времен Второй мировой войны, в результате чего швейцарскому финансовому центру пришлось уступить и согласиться на выплату компенсации в размере 1,2 млрд долларов. Возможно, история с применением новых санкций снова приведет к значительным изменениям в банковской сфере Швейцарии.

Добавим, что в понедельник некоммерческая организация Tax Justice Network опубликовала любопытный рейтинг финансовой непрозрачности, второе место в котором заняла Конфедерация. Список стран, в которых частным лицам проще всего скрыть свое богатство от закона, возглавили … США.