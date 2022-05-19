Давление США на Швейцарию продолжается

Автор: Заррина Салимова, Берн, 19. 05. 2022.
Насколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?|
La critique de la place financière suisse est-elle juste? Et quels sont les efforts déployés par Berne pour trouver les avoirs sanctionnés dans une comparaison internationale?
Наша Газета уже рассказывала, что Швейцария попала под шквал критики Соединенных Штатов, считающих, что Берн неспособен в полной мере применить международные санкции против России. Напомним, что Хельсинкская комиссия осудила тот факт, что швейцарские банки заблокировали только около 7 из 200 миллиардов долларов российских активов. «Давно излюбленное место для военных преступников и клептократов», «слабое звено» и «пособница российского диктатора Владимира Путина» – такими эпитетами наградили Швейцарию американские эксперты.
Подобные высказывания вызвали негодование Берна, решительно отвергающего обвинения и называющего их политически неприемлемыми. Но насколько они справедливы? И какие усилия предпринимает Швейцария в сравнении с другими странами?
Охоту за активами олигархов, близких к Владимиру Путину, возглавляют США, где через три недели после начала войны была создана рабочая группа для целенаправленного поиска санкционных средств Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO). В свою очередь, 17 марта министры Франции, Италии, Германии и Великобритании и представители Европейской комиссии обязались «определить приоритетность [своих] ресурсов и работать вместе, чтобы предпринять все доступные правовые шаги для выявления, ограничения, замораживания, ареста и, при необходимости, конфискации активов физических и юридических лиц, против которых были введены санкции в связи с преднамеренным, несправедливым и неспровоцированным вторжением в Украину и продолжающейся агрессией российского режима».
Как сообщает Le Temps со ссылкой на Государственный секретариат по экономике (Seco), Федеральный совет принял к сведению информацию о начале работы многосторонней целевой группы по обмену данными и координации мер в контексте санкций против российской элиты. Первые контакты уже состоялись, а вопрос о том, может ли Швейцария участвовать в этом процессе и каким образом, в настоящее время изучается соответствующими ведомствами.
Два месяца для рассмотрения возможного участия в международной рабочей группе – это долгий срок, даже учитывая традиционную медлительность швейцарской бюрократической машины. Все это, ожидаемо, вызывает подозрения в том, что Берн тянет с выполнением санкций. И так думают не только в США, но и в самой Швейцарии. Представители Зеленой партии, например, полагают, что Федеральный совет медлит, чтобы сохранить прежде очень выгодные экономические отношения с Россией. Кроме того, ранее Социалистическая партия Швейцарии подвергла резкой критике правительство страны за неэффективность и увиливание от ответственности. Справедливости ради стоит отметить, что Народная партия Швейцарии считает, что швейцарские власти работают серьезно и не намерены скрывать активы, принадлежащие лицам, попавшим под санкции.
Учитывая полярность мнений, можно не сомневаться в том, что дебаты во время предстоящей летней парламентской сессии будут жаркими. На повестке у парламентариев – поправки, которые позволят Конфедерации принимать решения об автономных санкциях, чего закон не допускает сегодня. Кроме того, будет рассматриваться предложение о создании рабочей группы по блокировке активов российских и белорусских олигархов.
Парламентские дебаты будут проходить в напряженной атмосфере, ведь у США есть немало рычагов давления. Например, в 2015 году банк BNP Paribas заплатил штраф в размере 8,9 млрд долларов за нарушение американского эмбарго в отношении Судана, Ирана и Кубы. Банк Wegelin и вовсе прекратил свою деятельность в 2013 году после того, как на него подали в суд в США, обвинив в оказании помощи американским налогоплательщикам в вопросе ухода от уплаты налогов. И это не говоря уже о гигантских штрафах, заплаченных в США швейцарскими финансово-кредитными учреждениями по тому же обвинению в сокрытии налогов. Как показывает опыт, критика Вашингтона может иметь серьезные последствия не только для отдельных банков, но и для всего швейцарского финансового сектора. Так, именно недовольство со стороны США и последующие разбирательства привели к отказу от банковской тайны в 2009 году. А в конце 1990-х годов с подачи американцев разгорелся скандал о невостребованных (как правило, принадлежавших еврейским семьям) счетах времен Второй мировой войны, в результате чего швейцарскому финансовому центру пришлось уступить и согласиться на выплату компенсации в размере 1,2 млрд долларов. Возможно, история с применением новых санкций снова приведет к значительным изменениям в банковской сфере Швейцарии.
Добавим, что в понедельник некоммерческая организация Tax Justice Network опубликовала любопытный рейтинг финансовой непрозрачности, второе место в котором заняла Конфедерация. Список стран, в которых частным лицам проще всего скрыть свое богатство от закона, возглавили … США.
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