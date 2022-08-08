В начале августа Федеральный совет присоединился к очередному европейскому пакету санкций в отношении России, приняв решение заморозить активы крупнейшего российского кредитно-финансового учреждения – «Сбербанка». Ограничения также предполагают запрет на предоставление определенных активов и экономических ресурсов.

Трудности испытывает и швейцарский филиал «Сбербанка», не связанный напрямую с Sberbank Europe AG, который подвергается санкциям из-за войны в Украине. Расположенная в Швейцарии дочерняя компании «Сбербанка» специализируется на финансировании торговли сырьевыми товарами и имеет около 70 коммерческих клиентов (частных клиентов нет). Еще в марте швейцарский орган надзора за финансовыми рынками (FINMA) ввел в отношении банка специальные меры по защите кредиторов, включая отсрочку обязательств по депозитам и широкий запрет на проведение платежей и транзакций. Эти так называемые «защитные меры» были частично отменены с 1 по 5 июля, чтобы банк мог удовлетворить требования не попавших под санкции кредиторов, тогда как платежи в пользу находящихся под санкциями лиц или материнской компании «Сбербанк» не были разрешены. Благодаря этим выплатам банк смог уменьшить свой баланс с целью возможной продажи или смены собственника. Теперь «защитные меры» снова продлены – до 1 сентября. По распоряжению FINMA был также назначен инспектор для контроля финансовой стабильности, гарантии равного обращения с кредиторами и надлежащей организации банка.

Если принятые в отношении швейцарского и основного филиалов «Сбербанка» ограничения в общем и целом понятны, так как обусловлены санкциями, то недавний скандал вокруг базельского отделения швейцарского банка PostFinance, приостановившего денежные переводы в Украину, у многих вызвал недоумение. По сообщениям SonntagsZeitung, расположенный в Базеле офис Украинского общества в Швейцарии не может переводить деньги в кризисную зону. Организация заботится о беженцах на территории Украины, а также снабжает дома престарелых в пострадавших районах продуктами питания, предметами гигиены и лекарствами.

Банк направил ассоциации письмо, уточнив, что деловые отношения могут быть продолжены только для осуществления административной деятельности в Швейцарии, и попросив подписать дополнительное соглашение, предусматривающее запрет на осуществление платежей из стран или в страны, против которых Федеральный совет принял специальные меры. Дело в том, что банк должен соблюдать множество других законов, инструкций и правил, применяя законодательство ЕС или США, например, чтобы избежать блокировки средств клиентов за рубежом или риска санкций для самого кредитно-финансового учреждения. Благотворительные переводы не подпадают под санкции, но внимание банка могла привлечь покупка в армейском магазине, оплаченная с помощью карты PostFinance. Организация закупала там спальные мешки, которые, в отличие от защитных жилетов и шлемов, не считаются товарами военного назначения, но банк, видимо, решил перестраховаться. Ассоциация подчеркивает, что строго придерживается швейцарских законов, не нарушая нейтралитет. Повлиять на решение PostFinance сложно, так как, согласно Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO), в рамках швейцарской правовой системы банки сами решают, какие операции они намерены осуществлять. В то же время переводы из женевской секции не пострадали.

Проблема с денежными переводами касается не только Postfinance - затронуты и другие банки. Как уточняет 20 Minuten, пожертвования из Швейцарии часто доходят до Украины с опозданием или вообще не доходят. Задержки связаны с тем, что из-за санкций банки усилили проверки получателей переводов, выясняя, среди прочего, не связаны ли конечные бенефициары с войной. Кроме того, трудности могут возникать при переводе средств на оккупированные территории.

Добавим, что новые санкции Федерального совета также предусматривают запрет на покупку, импорт и перевозку российского золота и золотых изделий: пять золотых аффинажных заводов Швейцарии, расположенных в Тичино и франкоязычной Романдии, перерабатывают до 70% мирового золота, а Россия считается одной из основных золотодобывающих стран. При этом ни одна из санкционных мер не касается торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между третьими странами и Россией. Чтобы избежать сбоев в работе платежных каналов, Федеральный совет по аналогии с ЕС создал два новых исключения для сделок, связанных с сельскохозяйственной продукцией и поставками нефти в третьи страны. Кроме того, в швейцарский санкционный список попали еще 54 человека и 9 организаций. Таким образом, перечень физических и юридических лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры, теперь полностью совпадает с европейским.