Наша Газета уже рассказывала, что, несмотря на санитарный кризис, состояние, накопленное миллиардерами мира, достигло рекордного уровня, и Швейцария не является исключением. В ежегодный рейтинг 300 самых богатых жителей Конфедерации по версии журнала Bilan вошли двенадцать новичков, в том числе несколько миллиардеров. Их совокупные активы оцениваются в 821 800 000 000 франков - это значительно больше, чем ВВП Конфедерации в 2020 году, уточняет Handelszeitung.

Владельцы фармацевтической компании Roche по-прежнему доминируют в рейтинге. Состояние семей Хоффманн, Оери и Дюшмале составляет около 35 млрд франков. Сенсацией стал предприниматель Клаус-Михаэль Кюне из Швица, разбогатевший за год на 17 млрд франков! Он разделил второе место вместе с Жераром Вертхаймером (Chanel) - каждый из них имеет по 29 млрд франков. Четвертую строчку стабильно занимает семья Сафра (23 млрд), а семья Блохер, опустившись на шестое место, тем не менее, преуспевает в финансовом плане: ее активы за год выросли на 4 млрд франков.

По традиции, изучив рейтинг журнала Bilan, мы составили собственный – с выходцами из бывших советских республик. Первое место в нашем списке (и престижное пятое в рейтинге Bilan) занимает Геннадий Тимченко, чьи активы выиграли от восстановления мировой экономики. Цена компании «Новатэк», которая обеспечивает 10% добычи газа в России, резко выросла на фондовой бирже. Тимченко также владеет долями в компаниях «Сибур», «Трансойл», в строительной и банковской сферах, а его супруга Елена возглавляет семейный благотворительный фонд «Нева», базирующийся в Женеве. Состояние Тимченко оценивается примерно в 22 млрд франков.

Основным местом проживания в Швейцарии Андрея Мельниченко журнал Bilan указывает кантон Граубюнден. Уроженец белорусского города Гомель, владеющий 17 млрд франков, женат на бывшей модели и певице сербского происхождения по имени Александра. В этом году отметили 20-летие две компании Мельниченко – расположенный в Цуге «Еврохим», в котором ему принадлежит 100% акций, а также Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), в которой он владеет 90% акций. В ассортименте «Еврохима» содержатся более 100 наименований продукции, которая продается в около 100 странах. СУЭК поставляет уголь в 50 стран на 5 континентах. Компания является крупнейшим производителем угля в России и пятым по величине экспортером в мире. В обеих компаниях работают 100 000 человек. Предприятия за десять лет инвестировали более 2 млрд долларов в улучшение своих экологических показателей. Миллиардер также активно занимается благотворительностью через созданный пять лет назад фонд и оказывает поддержку, в основном, студентам. Как уточняют составители рейтинга, Мельниченко – эстет: у него прекрасная коллекция картин, а две его яхты, моторная и парусная, были спроектированы известным дизайнером Филиппом Старком.

Состояние Алишера Усманова, занимающего десятое место в рейтинге Bilan (и третье – в нашем), оценивается в 16 млрд франков. Он на протяжении тринадцати лет занимает пост президента Международной федерации фехтования, расположенной в Лозанне. Его компания USM Holdings инвестирует, прежде всего, в металлообработку и цифровые технологии. В мае 2021 года британская газета The Sunday Times опубликовала свой список филантропов, в котором Алишер Усманов занял первое место: за двадцать лет он отдал на благотворительность более 5,5 млрд франков.

В прошлом году стоимость котирующихся на бирже акций 64-летнего Виктора Вексельберга восстановилась. Однако небольшие потери понесли его акции в некоторых компаниях, включая металлообрабатывающие предприятия в России, различные аэропорты, телекоммуникационный оператор «Акадо» и производитель турбин UTW, а также холдинги в Италии, на Кипре, в Южной Африке и США. Результат: состояние в размере 9 млрд франков и 22-е место в списке Bilan.

Уже знакомая нашим читателям семья Ахметовых разделила 29-ю строчку рейтинга вместе с потомками основателя Ikea Ингвара Кампрада: их состояния оцениваются в 7 млрд франков каждое. Напомним, что Ринат Ахметов занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes. В 2000 году он основал холдинговую компанию System Capital Management (SCM) для управления своими бизнес-активами. В портфель SCM входят более 500 предприятий. Его сын Дамир не так давно приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 млн франков. Кроме того, Татьяна Ахметова-Айдарова, дочь Игоря (старшего брата Рината) и двоюродная сестра Дамира, купила виллу стоимостью 9,5 млн франков в другой шикарной коммуне в кантоне Женева.

На 40-м месте рейтинга расположился Сергей Попов (5 млрд франков). В 2016 году он продал МДМ-банк и с тех пор много времени уделяет изучению инфекционных заболеваний. По информации Bilan, россиянин особенно гордится разработкой методов уничтожения чумы и сибирской язвы. В сентябре он также приобрел 5,4% акций технологической компании Softline через расположенный на Джерси офшор Broadreach Limited.

67-я строчка рейтинга оказалась «заколдованной»: на этом месте очутились сразу несколько «наших» семей, состояние каждой из которой оценивается в 3 млрд франков. Прежде всего, речь идет о Динаре Кулибаевоей, дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарабаева. Как пишет Bilan, в работах по реконструкции Шато де Белльрив, который она недавно приобрела, наметился прогресс. Архитекторы разработали план и обсуждают его с городским отделом строительства, при этом женевские власти осторожны в отношении этого здания XVII века. Динара, впрочем, уже перевела штаб-квартиру своего фонда Montes Alti в павильон на территории поместья.

По соседству с Динарой Кулибаевой расположилась семья Дрейфус, владеющая сельскохозяйственным холдингом. 23-летний Кирилл Луи-Дрейфус унаследовал страсть к футболу своего отца Роберта, скончавшегося в 2009 году, и возглавил английский клуб Sunderland AFC. Его мать, 59-летняя уроженка Ленинграда Маргарита Луи-Дрейфус, продала 45% акций группы суверенному фонду ADQ в Абу-Даби. Этого хватило, чтобы погасить огромный кредит, взятый в Credit Suisse.

Кроме того, 67-е место заняла семья Пумпянских, чья Трубная металлургическая компания (ТМК) после поглощения группы ChelPipe в этом году стала крупнейшим в мире производителем стальных труб. Отличные отношения Пумпянских с российскими властями позволили их компаниям получить выгоду от крупных государственных контрактов, уточняет Bilan.

Компанию этим достойным семействам составил «водочный король» 54-летний Юрий Шефлер, проживающий в Вале. Четыре года назад он приобрел в Шотландии поместье площадью 22 000 гектаров за 25 миллионов фунтов стерлингов.

По два миллиарда франков имеют Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Владимир Йорих, расположившиеся на 121-й строчке рейтинга. Почти пять лет Боголюбов борется с украинским государством за возвращение 33,25% акций ПриватБанка, принадлежавших ему до его национализации. До сих пор украинские суды выносили решения против него. Кроме того, он владеет акциями примерно сотни компаний вместе со своим давним партнером Игорем Коломойским. В марте США ввели против Коломойского санкции, обвинив его в коррупции, когда он был губернатором Днепропетровской области.

Что касается Владимира Йориха, то он, сделав карьеру в металлургической промышленности, пятнадцать лет назад продал свою долю в российской группе «Мечел», чтобы основать собственную инвестиционную компанию Pala. Фонд вкладывает средства в основном в горнодобывающие компании и постепенно, под влиянием Игоря, сына Владимира Йориха, уделяет особое внимание защите окружающей среды. Владимир Иорих также борется за возвращение своей крупной доли в облигациях банка «Русский стандарт», который объявил дефолт.

С состоянием в размере 700 млн франков Василий Шахновский очутился на 178-м месте. Будучи акционером ЮКОСа, с 2010 года он, как и его бывшие партнеры, ведет судебную тяжбу с российскими властями, чтобы вернуть 50 млрд долларов, которые, по их мнению, они потеряли при экспроприации компании. Шахновский – заядлый путешественник; проводит много времени в своем французском имении, расположенном недалеко от Женевы.

Семья Щербаковых (600 млн франков и 187-е место) – это промышленники из Калининграда. Их компания «Автотор» имеет годовой оборот почти в 4 млрд франков и занимается производством автомобилей, в основном, для иностранных брендов. В настоящее время Щербаковы строят новые заводы по производству электромобилей и транспортных средств для инвалидов. «Автотор», основанный Владимиром Щербаковым, сейчас управляется из Женевы его сыном Сергеем.

В последней трети рейтинга обнаружилось имя Андрея Веревского (400 млн франков и 234-е место). Ему принадлежит доля в размере почти 40% в украинской компании «Кернел», которая является мировым лидером по производству подсолнечного масла. В Швейцарии Веревского настигли юридические проблемы: в течение многих лет его соотечественник Михаил Стадник, проживающий в Тичино, требовал от него 30 млн франков и в сентябре подал жалобу в Женеве.

Эркин Бек (урожденный Бекболотов) находится на 264-й строчке. Родился в Кыргызстане, учился в США. В 2000 году решил развивать свой бизнес на международном уровне, что привело к постоянным переездам: он проводил длительные периоды времени в Торонто, Лондоне, Дубае, Нью-Йорке и, наконец, в Женеве. Около десяти лет назад основал TNF (The New Frontiers) – активный инвестиционный фонд, работающий с инновационными технологическими стартапами над стратегией их развития. Несколько из них расположены в Швейцарии. Эркин Бек пишет и публикует стихи и сочиняет медитативную музыку, которую можно услышать и в его офисе. Женат на швейцарке Изабель Бек, специалистке в области дентальной хирургии.

Такое же состояние, как и у Эркина Бека (по 300 млн франков), имеют соучредители сети спортивных магазинов «Спортмастер» Николай Фартушняк, Александр Михальский и Дмитрий Дойхен, а также уроженец Башкортостана Ришат Сафин. По специальности инженер-нефтяник, Ришат начал работать в группе «Лукойл», в которой его брат Ралиф занимал руководящую должность. Позже он основал и продал другие компании – также в нефтяном секторе. Около 15 лет назад Ришат обнаружил в себе страсть к пению. Видимо, сказывается влияние племянницы – певицы Алсу.