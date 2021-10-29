Женевская недвижимость сына украинского олигарха

Автор: Заррина Салимова, Женева, 29. 10. 2021.
По сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.|
Selon le journal Le Temps, Damir Akhmetov a acheté deux villas sur les rives du lac Léman pour un montant de 104 millions de francs. Son père, Rinat Akhmetov, figure en tête de la liste Forbes des Ukrainiens les plus riches.
Как потратить более 100 миллионов франков за три месяца? Очень просто: нужно приобрести две женевские виллы стоимостью 60 и 44 миллионов соответственно. Именно так и поступил 31-летний сын самого состоятельного человека Украины Рината Ахметова. Как сообщает Le Temps, с декабря 2020 по март 2021 года Дамир Ахметов купил два соседних участка в Коллонж-Беллерив (кантон Женева) общей площадью 20 000 квадратных метров. Площадь самих объектов недвижимости тоже впечатляет – около тысячи квадратных метров, не считая подвальных помещений.
В том, что Дамир решил инвестировать крупные суммы в швейцарскую недвижимость, нет ничего удивительного, так как с Конфедерацией его связывает многое. В частности, свои юные годы он провел, обучаясь в престижной частной школе Le Rosey в коммуне Роль (кантон Во). Затем он получил степень магистра в области финансов в Лондоне и сейчас занимает ответственные посты в промышленной и горнодобывающей империи своего отца.
Ринат Ахметов впервые попал в мировой рейтинг Forbes в 2005 году: тогда его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов, а сейчас оно увеличилось до 7,6 млрд. Бизнесмен родился в 1966 году в Донецке в семье шахтера и, по сообщениям СМИ, сколотил свое состояние во время кампании по приватизации после распада СССР. В 2000 году он основал холдинговую компанию System Capital Management (SCM) для управления своими бизнес-активами. В портфель SCM входят более 500 предприятий, на которых работают около 200 тысяч человек – это крупнейший украинский работодатель и налогоплательщик. В структуру SCM входят компании, работающие в сферах СМИ, телекоммуникаций, финансов, недвижимости, транспорта и розничной торговли, а ключевыми являются энергетическая компания ДТЭК и горнометаллургическая группа Metinvest International. Обе компании имеют представительства в Женеве, размер их капитала составляет 50 миллионов франков.
Ринат Ахметов также является президентом донецкого «Шахтера», одного из считаных футбольных клубов в Восточной Европе, регулярно выходящих в финальную стадию Лиги чемпионов. Кроме того, он основал благотворительный фонд, цель которого состоит в том, чтобы «устранить острые социальные проблемы» в Украине.
В публикации Le Temps особое внимание уделено возможным связям Рината Ахметова с главами некоторых государств. О размахе политического влияния олигарха можно судить по этому афоризму: «Если вы президент Украины, то вы нужны Ахметову, и если вы президент Украины, то Ахметов нужен вам». По данным украинских СМИ, Ахметов, будучи пророссийски настроенным жителем Донецка, был близок к Виктору Януковичу. Кроме того, нынешний премьер-министр правительства Владимира Зеленского Денис Шмыгаль работал в SCM в период с 2017 по 2019 годы. В этой связи холдинг, впрочем, уточняет, что Ринат Ахметов никогда не имел деловых отношений с Виктором Януковичем и никогда не встречался с Денисом Шмыгалем до того, как тот был назначен главой правительства.
Добавим, что Александр Янукович смог сколотить состояние в 100 миллионов долларов за три года благодаря компании Mako Trading, которая специализируется на торговле углем. В 2014 году он, как и его отец, стал фигурантом судебных разбирательств в Женеве: прокуратура приостановила рассмотрение дела четыре года спустя и передала Киеву информацию в рамках процедуры по оказанию взаимной правовой помощи. В офисах DTEK Trading в Женеве также был проведен обыск, при этом руководители компании не были допрошены.
Еще одна любопытная связь обнаружилась с … Дональдом Трампом. В прошлом Ринат Ахметов нанимал в качестве консультанта Пола Манафорта, который прославился как руководитель предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Манафорт был осужден за сокрытие около 60 млн долларов в Украине, а специальный прокурор Роберт Мюллер, в рамках своего расследования возможного влияния России на президентские выборы в США, подозревал Манафорта в том, что он делился с украинским олигархом информацией о выборах. Ринат Ахметов решительно отрицает свою роль в этом деле, заявляя, что нанял американца более 15 лет назад, то есть задолго до того, как тот перешел на работу к Дональду Трампу.
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Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
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