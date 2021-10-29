Женевская недвижимость сына украинского олигарха

Как потратить более 100 миллионов франков за три месяца? Очень просто: нужно приобрести две женевские виллы стоимостью 60 и 44 миллионов соответственно. Именно так и поступил 31-летний сын самого состоятельного человека Украины Рината Ахметова. Как сообщает Le Temps, с декабря 2020 по март 2021 года Дамир Ахметов купил два соседних участка в Коллонж-Беллерив (кантон Женева) общей площадью 20 000 квадратных метров. Площадь самих объектов недвижимости тоже впечатляет – около тысячи квадратных метров, не считая подвальных помещений.

В том, что Дамир решил инвестировать крупные суммы в швейцарскую недвижимость, нет ничего удивительного, так как с Конфедерацией его связывает многое. В частности, свои юные годы он провел, обучаясь в престижной частной школе Le Rosey в коммуне Роль (кантон Во). Затем он получил степень магистра в области финансов в Лондоне и сейчас занимает ответственные посты в промышленной и горнодобывающей империи своего отца.

Ринат Ахметов впервые попал в мировой рейтинг Forbes в 2005 году: тогда его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов, а сейчас оно увеличилось до 7,6 млрд. Бизнесмен родился в 1966 году в Донецке в семье шахтера и, по сообщениям СМИ, сколотил свое состояние во время кампании по приватизации после распада СССР. В 2000 году он основал холдинговую компанию System Capital Management (SCM) для управления своими бизнес-активами. В портфель SCM входят более 500 предприятий, на которых работают около 200 тысяч человек – это крупнейший украинский работодатель и налогоплательщик. В структуру SCM входят компании, работающие в сферах СМИ, телекоммуникаций, финансов, недвижимости, транспорта и розничной торговли, а ключевыми являются энергетическая компания ДТЭК и горнометаллургическая группа Metinvest International. Обе компании имеют представительства в Женеве, размер их капитала составляет 50 миллионов франков.

Ринат Ахметов также является президентом донецкого «Шахтера», одного из считаных футбольных клубов в Восточной Европе, регулярно выходящих в финальную стадию Лиги чемпионов. Кроме того, он основал благотворительный фонд, цель которого состоит в том, чтобы «устранить острые социальные проблемы» в Украине.

В публикации Le Temps особое внимание уделено возможным связям Рината Ахметова с главами некоторых государств. О размахе политического влияния олигарха можно судить по этому афоризму: «Если вы президент Украины, то вы нужны Ахметову, и если вы президент Украины, то Ахметов нужен вам». По данным украинских СМИ, Ахметов, будучи пророссийски настроенным жителем Донецка, был близок к Виктору Януковичу. Кроме того, нынешний премьер-министр правительства Владимира Зеленского Денис Шмыгаль работал в SCM в период с 2017 по 2019 годы. В этой связи холдинг, впрочем, уточняет, что Ринат Ахметов никогда не имел деловых отношений с Виктором Януковичем и никогда не встречался с Денисом Шмыгалем до того, как тот был назначен главой правительства.

Кроме того, бывший президент Metinvest International Феликс Блитштейн был объектом пристального внимания в Женеве во время Евромайдана. В 2017 году он даже был осужден Федеральным департаментом финансов за нарушение санкций против Украины, позволив «испариться» за границу средствам другой компании, которой он управлял. Речь идет о Mako Trading, принадлежавшей Александру Януковичу, сыну свергнутого президента Украины. SCM, в свою очередь утверждает, что после работы на холдинг в 2000-х годах Блитштейн продолжил самостоятельную карьеру, а его статус бывшего менеджера Metinvest International не может рассматриваться как доказательство близости между Ринатом Ахметовым и семьей Януковича.

Добавим, что Александр Янукович смог сколотить состояние в 100 миллионов долларов за три года благодаря компании Mako Trading, которая специализируется на торговле углем. В 2014 году он, как и его отец, стал фигурантом судебных разбирательств в Женеве: прокуратура приостановила рассмотрение дела четыре года спустя и передала Киеву информацию в рамках процедуры по оказанию взаимной правовой помощи. В офисах DTEK Trading в Женеве также был проведен обыск, при этом руководители компании не были допрошены.

Еще одна любопытная связь обнаружилась с … Дональдом Трампом. В прошлом Ринат Ахметов нанимал в качестве консультанта Пола Манафорта, который прославился как руководитель предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Манафорт был осужден за сокрытие около 60 млн долларов в Украине, а специальный прокурор Роберт Мюллер, в рамках своего расследования возможного влияния России на президентские выборы в США, подозревал Манафорта в том, что он делился с украинским олигархом информацией о выборах. Ринат Ахметов решительно отрицает свою роль в этом деле, заявляя, что нанял американца более 15 лет назад, то есть задолго до того, как тот перешел на работу к Дональду Трампу.