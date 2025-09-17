После экстренного поглощения Credit Suisse его главным конкурентом UBS швейцарские власти озаботились вопросом усиления контроля над системно значимыми банками. В частности, в июне Федеральный совет представил проект мер по укреплению банковской стабильности, предусматривающий увеличение собственного капитала (в случае UBS речь может идти о сумме до 26 млрд франков). Крупнейший банк Швейцарии ранее выражал несогласие с повышением требований к капиталу и уже упоминал о возможном переносе штаб-квартиры в страну с менее жестким регулированием.