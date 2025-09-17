Может ли UBS стать американским банком? | UBS va-t-elle devenir américaine?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 17.09.2025.
Фото: Nashagazeta.ch

По данным New York Post, руководство UBS обсуждало с американскими властями вопрос о переносе штаб-квартиры в США. Эта информация просочилась в прессу в разгар парламентской сессии, в ходе которой обсуждается ужесточение банковского регулирования в Швейцарии.

|

Selon le New York Post, la direction d’UBS aurait discuté avec les autorités américaines du transfert de son siège aux États-Unis. Cette information a été diffusée dans la presse en pleine session parlementaire, au cours de laquelle est débattu le renforcement de la réglementation bancaire en Suisse.

После экстренного поглощения Credit Suisse его главным конкурентом UBS швейцарские власти озаботились вопросом усиления контроля над системно значимыми банками. В частности, в июне Федеральный совет представил проект мер по укреплению банковской стабильности, предусматривающий увеличение собственного капитала (в случае UBS речь может идти о сумме до 26 млрд франков). Крупнейший банк Швейцарии ранее выражал несогласие с повышением требований к капиталу и уже упоминал о возможном переносе штаб-квартиры в страну с менее жестким регулированием.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
UBS
швейцарские банки
банковская система Швейцарии
Статьи по теме
Каким будет «lex UBS»?
Как Швейцария будет контролировать системно значимые банки?
UBS удвоил прибыль
UBS в центре внимания «финансового жандарма»
UBS заплатит за ошибки Сredit Suisse
80 000 франков в день – это много или как?
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 104.58
Погода
Афиша
Prokofiev & Friends
Kandinsky
Магахони

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Vladimir Jurowski : « La musique peut se permettre d'être apolitique, mais le musicien ne le peut pas »  

Du 15 au 19 septembre se déroulera à Bâle un festival intitulé « Macht Musik » – « Faire de la musique » –, événement qui se positionne comme « un festival consacré à la liberté de l'art sous la dictature ». Le jour de l'ouverture, le chef principal de l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin (Rundfunk-Sinfoniorchesters Berlin, RSB), Vladimir Jurowski, représentant d'une illustre dynastie musicale russe, prendra place au pupitre. Je vous propose une interview exclusive avec lui ; j’espère qu’elle repondéra à plusieurs questions de mes lecteurs.

Всего просмотров: 9369
Находка аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes

«Пейзаж с фигурами у реки», написанный в 1801 году женевским художником Адамом Топпфером и купленный императрицей Марией Федоровной, оценен в 20 000 – 30 000 швейцарских франков.

Всего просмотров: 1951
Объявлены финалисты GPHG

Фонд Женевской премии часового искусства отобрал 90 моделей часов, которые будут соревноваться за звание лучших в этом году.

Всего просмотров: 1765

Самое читаемое

Еврейские мотивы в европейской музыке

Женевская Ассоциация Друзей еврейской музыки приглашает на воскресный концерт под названием «Прокофьев и друзья», организованный силами музыкантов-интернационалистов.

Всего просмотров: 726
Американские тарифы и швейцарский бизнес

Ждет ли швейцарскую экономику рецессия? Как скажется на росте ВВП возможный перенос производства фармацевтической продукции в США? И как швейцарские предприятия корректируют свои экспортные стратегии в связи с таможенной политикой США?

Всего просмотров: 575