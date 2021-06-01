Некоторое время фирма Tesla, в феврале этого года объявившая о вложении 1,5 млрд долларов в биткоин, принимала эту криптовалюту в качестве оплаты за электромобили, но в мае отказалась от такой практики из заботы об окружающей среде. На своей странице в Twitter Илон Маск отметил, что у криптовалют – большое будущее, но их нельзя использовать в ущерб природе.

Функционирование сети биткоин зависит от большого числа компьютеров, выполняющих вычисления на полной мощности и потребляющих все больше энергии. Многие компьютеры расположены в Китае, часть расходуемого на них электричества поступает с электростанций, работающих на угле. Из-за этого Китай, вероятно, не достигнет поставленных целей в сфере сохранения климата, отмечается в исследовании, недавно опубликованном в журнале Nature. Уголь вызывает у Илона Маска наибольшее беспокойство: бизнесмен подчеркнул, что по сравнению с другими видами топлива этот источник энергии генерирует больше всего вредных выбросов в атмосферу. Что касается фирмы Tesla, то она намерена снова принимать биткоины в качестве оплаты, когда майнинг, т.е. создание этой криптовалюты будет осуществляться за счет энергии из зеленых источников.

Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что на работу сети биткоин в течение года требуется больше электроэнергии, чем всей Аргентине – 121,36 ТВт/ч., и этот показатель снизится только в случае обвала криптовалюты. 121,36 ТВт/ч. – это примерно в десять раз больше, чем расходует Google и почти столько же, сколько потребляет Норвегия.

Расходы электроэнергии на биткоин будут расти, так как эта сеть и производимые в ней вычисления будут усложняться, а работу сети будет поддерживать все большее число компьютеров, заявил в интервью газете Le Temps Штефан Мюллер, инвестиционный директор женевской компании Lian Group, вложившей средства в майнинговую ферму. Эксперты предлагают два варианта решения проблемы, первый – работа сети за счет энергии из возобновляемых источников. Штефан Мюллер добавил, что многие предприниматели, желающие заработать на майнинге, объединяют свои средства, при этом все больше таких бизнесменов расходуют именно «зеленую» энергию.

Биткоины можно будет считать «чистыми», или устойчивыми, если источники энергии сертифицирует независимая организация, сообщил Жан-Марк Сеньор, руководитель учебного курса, посвященного блокчейну и технологиям распределенного реестра, в Женевском университете (UNIGE). Такие сертификаты предлагает расположенная в Цуге компания Energy Web Foundation, объединяющая крупных международных игроков на рынке электроэнергии.

Второй способ сократить негативное влияние криптовалютных платформ на природу: отдавать предпочтение тем, которые потребляют энергии, чем биткоин. Жан-Марк Сеньор пояснил, что все зависит от механизма подтверждения транзакций. Вместо выплаты вознаграждения участникам сети, выполнившим сложные вычисления, в некоторых криптовалютных системах среди пользователей выбираются те, кто занимаются подтверждением верности подписания транзакций, на это тратится очень мало энергии.

В настоящее время на криптовалютной платформе Эфир (Ethereum) планируется введение такого же механизма подтверждения транзакций, однако у него есть свои минусы. Пользователей для подтверждения выбирают с учетом количества криптовалюты, которым они владеют, т.е. предпочтение отдается тем, кто работают на конкретной платформе дольше других, а это ограничивает возможности обеспечения децентрализации. Нам же остается ждать, пока эксперты найдут наиболее эффективный способ, ведь использование криптовалют, по своей сути неосязаемых платежных средств, вполне реальным образом ухудшает экологическую обстановку.