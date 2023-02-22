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четверг, 23 февраля 2023 года   

Лучшие швейцарские работодатели |Les meilleurs employeurs suisses

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22. 02. 2023.

Фото: krakenimages, Unsplash

Какие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?

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Quelles sont les entreprises les plus populaires auprès des cadres? Quelles professions sont considérées comme les plus prestigieuses en Suisse? Et comment la pénurie de main-d’œuvre a-t-elle affecté la migration?

При описании вакансий многие компании стараются представить себя намного лучше, чем они есть на самом деле. Как же понять, что перед вами – компания мечты, а не «шарашкина контора»? Лучший способ – поговорить с сотрудниками, но если это невозможно, то можно заглянуть в рейтинг лучших швейцарских работодателей, составленный газетой Handelszeitung и основанный на опросе 15 000 работников.

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