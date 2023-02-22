Лучшие швейцарские работодатели

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22. 02. 2023.
Какие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?|
Quelles sont les entreprises les plus populaires auprès des cadres? Quelles professions sont considérées comme les plus prestigieuses en Suisse? Et comment la pénurie de main-d’œuvre a-t-elle affecté la migration?
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