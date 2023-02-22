Лучшие швейцарские работодатели |Les meilleurs employeurs suisses

При описании вакансий многие компании стараются представить себя намного лучше, чем они есть на самом деле. Как же понять, что перед вами – компания мечты, а не «шарашкина контора»? Лучший способ – поговорить с сотрудниками, но если это невозможно, то можно заглянуть в рейтинг лучших швейцарских работодателей, составленный газетой Handelszeitung и основанный на опросе 15 000 работников.