Кто заработал на коронавирусе?

1 апреля в эфире RTS прошел репортаж, который можно было бы принять за первоапрельскую шутку, если бы все не было так серьезно. Наши читатели, пережившие в Швейцарии весь странный прошлый год, помнят, конечно, с чего все начиналось: цена упаковки самых обычных масок – когда они появились в продаже! – превышала 40 франков, а цена флакончика дезинфицирующей жидкости варьировалась от 5 до 15 франков. Грабеж средь бела дня! За тест сознательный гражданин, заботящийся об окружающих и не врущий про симптомы, должен был выложить из своего кармана 150-170 франков, в зависимости от лаборатории.

С тех пор ситуация стабилизировалась, и упаковку масок можно купить за 5.95 франков, а тесты делать самостоятельно дома, причем бесплатно – до 5 раз в месяц. Ну что вам рассказывать, вы сами все это знаете. Но, возможно, не знаете другого.

По информации, полученной нашими коллегами из RTS, с начала пандемии диагностика в разных формах принесла лабораториям и госпиталям сотни миллионов франков. Каким образом? За счет маржи. По мнению специалистов, решение о пересмотре расценок, принятое в марте этого года, если и решит проблему, то лишь отчасти. Попробуем разобраться.

493 млн франков за тесты и анализы! Эту колоссальную сумму «взяли на себя» налогоплательщики через Конфедерации, прежде всего, проходившие тестирование граждане, ведь не все тесты покрывает страховка. К этой цифре нужно добавить еще различные дополнительные медицинские расходы, в частности консультации у специалистов.

Журналисты RTS представили статистические данные о стоимости ПЦР-тестов в таблице, что позволяет проследить развитие ситуации с июня прошлого года по март нынешнего и сделать напрашивающиеся выводы.

Как вы знаете, сегодня быстрые тесты представляют собой менее дорогостоящую альтернативу, но ПЦР-тесты, требуемые во все более многочисленных ситуациях, в том числе, для любых поездок, остаются за счет граждан. Стоимость анализа остается высокой: сначала услуга стоила 95, затем цифра снизилась до 82 франков.

В июне 2020 года правительство Швейцарской Конфедерации, решив перейти к массовому выявлению коронавируса, огласило подлежащую возмещению стоимость теста. Воспользовавшись Законом о прозрачности, журналисты RTS раздобыли документы, поясняющие, из чего складывается этот тариф, и установили, что федеральная комиссия, уполномоченная предложить разумную и приемлемую стоимость услуг, основывала свои расчеты на тарифе теста, бытовавшем с 2009 года и пересмотренном в 2019-м, для выявления… гонореи и хламидиоза, инфекционных заболеваний, передающихся половым путем.

Как можно было «причесать под эту гребенку» тест на коронавирус, одним членам этой комиссии известно. Кроме того, не менявшийся в течение десяти лет тариф не учитывал последние технологические достижения, позволяющие проводить массовые исследования с сокращением трудозатрат персонала. Снижение же цены на тест по выявлению Covid-19, утвержденное в сентябре 2020 года, отразило лишь снижение цен на электричество и на аренду помещений, хотя именно труд медперсонала занимает, как мы видим из таблицы, главное место в бюджете. Вот отсюда и возникают внушительные доходы: из 82 франков стоимости анализа почти половина (40,8 фр.) предусмотрена для оплаты труда медработников. Предполагается, что для проведения каждого теста требуется 25 минут их «ручной работы». По оценкам специалистов, это может быть справедливо для маленьких структур, но точно не для крупных участников этого прибыльного рынка, получающих наибольшие доходы.

Вот конкретный пример. Аппараты фирмы Roche, широко используемые в Швейцарии для выявления инфекции коронавируса, позволяют производить 380 анализов за восемь часов, а некоторые более совершенные модели – и тысячу. Для манипулирования сложной машиной в Женевском университетском госпитале, например, требуется всего один квалифицированный сотрудник, 16 часов работы которого на деле покрываются из расчета 416 (!) часов. Разумеется, виноват не сотрудник! К чести госпиталей Романдии, они еще в 2020 году предложили проводить тесты по 54 франка «за штуку». Но понимания не встретили, зато столкнулись с конкретной угрозой: по такой цене массовой кампании по выявлению вируса не будет вообще!

Да, представьте себе, Федеральная служба здравоохранения (OFSP) решила, что выходит слишком дешево, хотя и признала, в ответ на запрос RTS, что зафиксированная цена адаптирована не ко всем ситуациям: так, время работы специалиста, обслуживающего аппарат Roche, в реальности составляет не 25 минут на тест, а… 3,64. Как говорится, почувствуйте разницу.

15 марта 2021 года OFSP приняла новую систему компенсаций, с тарифами, варьирующимися от 64 до 82 франков, в зависимости от теста. Подход при этом такой: если за неделю в Швейцарии и Лихтенштейне проводится менее 100 000 тестов, то применяется максимальная цена, если более 200 тысяч, то минимальная, а если где-то посередине, то будут установлены дополнительные расценки. Обратите внимание: лаборатории или другие учреждения, уполномоченные проводить тесты, не обязаны предлагать процедуру по сниженной цене тем, кто обращается к ним без направления врача, например, в связи с предстоящей поездкой.

Если честно, то нам, как и нашим коллегам из RTS, не ясна эта логика. Получается, что, с одной стороны, снижение цены теста на 18 франков все же оставляет приличную маржу для больших структур. С другой стороны, если небольшие структуры будут работать эффективно, на грани рентабельности, то они не смогут больше проводить тесты, что повлечет за собой сокращение числа анализов с возможным повышением цен на них, что вновь будет на руку большим структурам.