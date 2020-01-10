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пятница, 10 января 2020 года   

Кто и кого увольняет в Швейцарии|Qui licencie qui en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Базель, 10. 01. 2020. Просмотров: 50

(© pixabay.com)

Фирма Von Rundstedt, один из крупнейших представителей в сфере аутплейсмента в Конфедерации, опубликовала исследование «Барометр рынка труда». Главный вывод: увольняют в основном людей в возрасте 40-50 лет.|
Von Rundstedt, l'un des plus grands représentants dans le domaine de la pourvoirie de la Confédération, a publié l'étude «Baromètre du marché du travail». La principale conclusion: la plupart des personnes âgées de 40 à 50 ans sont licenciées.

В исследовании учтены данные о 192 компаниях страны, а также о 1524-х специалистах, потерявших работу в 2019-м. Получившие расчет 40-50-летние швейцарцы составляют 42% уволенных, отмечается в коммюнике Von Rundstedt. Вероятно, такая новость покажется им еще печальнее, если принять во внимание, что работники этой возрастной категории составляют 25% занятого населения. Вторая по численности группа уволенных – люди старше 50 лет (31%). За ними следуют специалисты в возрасте от 30 до 40 лет (24%) и люди моложе 30 лет (3%).

Авторы исследования сделали интересный вывод: те, кто попали под сокращение в 2019 году, получают в других компаниях зарплату в среднем на 12% выше, чем на прежнем месте. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет: в 2016 и 2017 году нашедшие после увольнения новую работу зарабатывали на 10% больше, в 2018-м – на 13% больше. В то же время, те, кто возобновили трудовую деятельность после периода безработицы, получали в 2016 году на 8% меньше, 2017-м – на 6% меньше, в 2018 году – на 9% меньше, а в 2019 на 3% больше.

В 2019 году активнее всех увольняли банки и страховые компании (26%), промышленные предприятия (22%) и фармацевтические компании (21%). Меньше всего сотрудников получили расчет в ИТ-фирмах (5%). Самые распространенные причины сокращений - реструктуризация (42%) и упразднение должностей (29%). Интересно, что среди уволенных гораздо больше мужчин (60%), чем женщин (40%).

Добавим, что в 2018-м и 2019 году зарплата специалистов моложе 30 лет выросла на 9% и 8% соответственно, 30-40 летних – на 0% и 5 %, 40-50-летние в 2018 году зарабатывали на 2% меньше, а в 2019 году на 2% больше, специалистам старше 50 лет в эти же годы урезали зарплату на 12 и 6% соответственно. Авторы исследования отмечают, что растущая нехватка квалифицированных работников влияет на рост числа случаев профессиональной переориентации – в прошлом году около 33% соискателей нашли работу, на которой приступили к выполнению новых для себя служебных обязанностей.

Вместе с тем, профессиональная переориентация не облегчает поиск работы: в среднем в 2019 году швейцарцы тратили на это 5,6 месяца, при этом труднее всех пришлось людям старше 50 лет (7,8 месяца). В зависимости от возраста, стажа, опыта и личных обстоятельств кандидатов эксперты von Rundstedt делят их на три категории: «сложные», «средние» и «легкие». В числе «легких» – программисты, в числе «сложных» - специалисты по маркетингу без опыта в сфере информационных технологий. Соискателям помогает то, что в 2019 году работодатели гораздо чаще публиковали объявления о вакансиях: 41% специалистов устроились в новые фирмы благодаря таким объявлениям (24% в 2018-м). 33% нашли работу, узнав о вакансиях от знакомых (41% годом ранее), 5% смогли трудоустроиться благодаря тому, что сами отправили резюме в интересующие их компании, 4% - по объявлениям в социальных сетях.

 

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