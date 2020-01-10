Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Базель, 10. 01. 2020. Просмотров: 50
В исследовании учтены данные о 192 компаниях страны, а также о 1524-х специалистах, потерявших работу в 2019-м. Получившие расчет 40-50-летние швейцарцы составляют 42% уволенных, отмечается в коммюнике Von Rundstedt. Вероятно, такая новость покажется им еще печальнее, если принять во внимание, что работники этой возрастной категории составляют 25% занятого населения. Вторая по численности группа уволенных – люди старше 50 лет (31%). За ними следуют специалисты в возрасте от 30 до 40 лет (24%) и люди моложе 30 лет (3%).
Авторы исследования сделали интересный вывод: те, кто попали под сокращение в 2019 году, получают в других компаниях зарплату в среднем на 12% выше, чем на прежнем месте. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет: в 2016 и 2017 году нашедшие после увольнения новую работу зарабатывали на 10% больше, в 2018-м – на 13% больше. В то же время, те, кто возобновили трудовую деятельность после периода безработицы, получали в 2016 году на 8% меньше, 2017-м – на 6% меньше, в 2018 году – на 9% меньше, а в 2019 на 3% больше.
В 2019 году активнее всех увольняли банки и страховые компании (26%), промышленные предприятия (22%) и фармацевтические компании (21%). Меньше всего сотрудников получили расчет в ИТ-фирмах (5%). Самые распространенные причины сокращений - реструктуризация (42%) и упразднение должностей (29%). Интересно, что среди уволенных гораздо больше мужчин (60%), чем женщин (40%).
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