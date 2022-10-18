Текущий год станет переломным во многих смыслах, в том числе в финансовой сфере. По данным проведенного страховой компанией Allianz исследования Global Wealth Report, 2021-й стал, возможно, последним «тучным годом». В Швейцарии чистые финансовые активы (активы «брутто» минус долги) на душу населения выросли в прошлом году на 7,9% до 237 110 евро – это новый рекорд. Богаче были только американцы, имеющие в среднем 259 780 евро на человека. На третьем месте оказалась Дания, на каждого жителя которой приходилось по 183 610 евро.

Причиной бурного экономического роста в Швейцарии стал прошлогодний бум на фондовых рынках: стоимость ценных бумаг выросла на одну пятую. Кроме того, изменилось поведение швейцарских сберегателей, которые в 2021 году приобрели акции и другие инвестиционные инструменты на сумму 50 млрд евро, что на 24% больше, чем годом ранее.

2022 год, похоже, положил конец периоду, когда монетарная политика обеспечивала рост на фондовых рынках. «Война в Украине затормозила восстановление после пандемии и перевернула мир с ног на голову: инфляция растет, энергии и продовольствия не хватает, а ужесточение денежно-кредитной политики оказывает давление на экономику и рынки», - отмечается в отчете. Такое развитие событий непосредственно скажется на благосостоянии домохозяйств. Ожидается, что в 2022 году мировые финансовые активы сократятся более чем на 2% – впервые со времен финансового кризиса 2008 года. В реальном выражении домохозяйства могут потерять десятую часть своего состояния.

Бюджеты швейцарских семей страдают не только от падения курса акций, инфляции, подорожания энергоносителей и коммунальных услуг, но и от роста стоимости медстраховки. Как уже сообщала Наша Газета, размер страховых взносов в следующем году увеличится в среднем на 6,6%, хотя эта статья расходов уже сейчас «съедает» значительную часть бюджета. Согласно последнему исследованию Федерального департамента здравоохранения, домохозяйства во франкоязычной Швейцарии тратят в среднем 14% своих доходов на медстраховку. Учитывая тот факт, что исследование основано на показателях 2020 года для семи типичных домохозяйств и на стандартных страховых взносах, включая субсидии, можно предположить, что сейчас выделяемая на оплату страховки доля еще больше увеличится. Доклад также выявил значительные различия между кантонами. Так, в Невшателе семья без детей с доходом 60 000 франков в год тратит до 27% своего бюджета на медстраховку, и это несмотря на субсидии. Далее следуют кантоны Юра и Берн (по 18%), Фрибург (15%), Женева и Вале (по 14%), а также Во (12%).

Как же швейцарцы будут справляться с этими финансовыми трудностями? Опрос консалтинговой компании Accenture показал, на чем жители Швейцарской Конфедерации намерены экономить. Любопытно, что лишь один из пяти респондентов готов сменить страховую компанию, а 12% планируют оптимизировать траты в рамках действующего договора на медстрахование. В целом, участники опроса не стремятся сэкономить на расходах на здравоохранение, но хотят меньше тратить на одежду, обувь, рестораны и гостиницы.

В то же время на увеличение зарплат рассчитывать приходится не каждому: далеко не все работодатели готовы выполнить требование профсоюзов, призывающих платить работникам в следующим году на 4-5% больше. Однако уже известно, что финансовую поддержку от властей получат пенсионеры. В следующем году пенсии первого компонента (AVS/AI) будут проиндексированы на 2,5%. Таким образом, минимальная пенсия будет увеличена на 30 франков и составит 1225 франков в месяц. Кроме того, прибавку получат некоторые женевские чиновники: зарплата будущих членов женевского правительства увеличится на 3%. Это в шесть раз меньше того, на что они могли бы рассчитывать, благодаря вмешательству «зеленых» и социалистов. Правые, в свою очередь, теперь опасаются потери привлекательности государственных должностей. Напомним, что речь идет о внедрении инициативы, предусматривающей отмену пожизненной ренты для бывших членов Женевского кантонального совета – проект должен был сопровождаться повышением их зарплат. Любопытно, что голосование по этому вопросу в Большом совете состоялось через два дня после забастовки с требованием индексации зарплат для работников госсектора, включая представителей сфер образования и общественного транспорта.