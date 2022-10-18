Автор: Заррина Салимова, Женева, 18. 10. 2022.
В прошлом году швейцарцы стали богаче, чем когда-либо прежде, но в 2022-м, из-за краха фондовых рынков, глобальные активы сократятся впервые за 14 лет.|
L’année dernière, les Suisses sont devenus plus riches que jamais, mais en 2022, en raison de l’effondrement des marchés boursiers, les fortunes diminueront pour la première fois en 14 ans.
Текущий год станет переломным во многих смыслах, в том числе в финансовой сфере. По данным проведенного страховой компанией Allianz исследования Global Wealth Report, 2021-й стал, возможно, последним «тучным годом». В Швейцарии чистые финансовые активы (активы «брутто» минус долги) на душу населения выросли в прошлом году на 7,9% до 237 110 евро – это новый рекорд. Богаче были только американцы, имеющие в среднем 259 780 евро на человека. На третьем месте оказалась Дания, на каждого жителя которой приходилось по 183 610 евро.
Причиной бурного экономического роста в Швейцарии стал прошлогодний бум на фондовых рынках: стоимость ценных бумаг выросла на одну пятую. Кроме того, изменилось поведение швейцарских сберегателей, которые в 2021 году приобрели акции и другие инвестиционные инструменты на сумму 50 млрд евро, что на 24% больше, чем годом ранее.
2022 год, похоже, положил конец периоду, когда монетарная политика обеспечивала рост на фондовых рынках. «Война в Украине затормозила восстановление после пандемии и перевернула мир с ног на голову: инфляция растет, энергии и продовольствия не хватает, а ужесточение денежно-кредитной политики оказывает давление на экономику и рынки», - отмечается в отчете. Такое развитие событий непосредственно скажется на благосостоянии домохозяйств. Ожидается, что в 2022 году мировые финансовые активы сократятся более чем на 2% – впервые со времен финансового кризиса 2008 года. В реальном выражении домохозяйства могут потерять десятую часть своего состояния.
Бюджеты швейцарских семей страдают не только от падения курса акций, инфляции, подорожания энергоносителей и коммунальных услуг, но и от роста стоимости медстраховки. Как уже сообщала Наша Газета, размер страховых взносов в следующем году увеличится в среднем на 6,6%, хотя эта статья расходов уже сейчас «съедает» значительную часть бюджета. Согласно последнему исследованию Федерального департамента здравоохранения, домохозяйства во франкоязычной Швейцарии тратят в среднем 14% своих доходов на медстраховку. Учитывая тот факт, что исследование основано на показателях 2020 года для семи типичных домохозяйств и на стандартных страховых взносах, включая субсидии, можно предположить, что сейчас выделяемая на оплату страховки доля еще больше увеличится. Доклад также выявил значительные различия между кантонами. Так, в Невшателе семья без детей с доходом 60 000 франков в год тратит до 27% своего бюджета на медстраховку, и это несмотря на субсидии. Далее следуют кантоны Юра и Берн (по 18%), Фрибург (15%), Женева и Вале (по 14%), а также Во (12%).
В то же время на увеличение зарплат рассчитывать приходится не каждому: далеко не все работодатели готовы выполнить требование профсоюзов, призывающих платить работникам в следующим году на 4-5% больше. Однако уже известно, что финансовую поддержку от властей получат пенсионеры. В следующем году пенсии первого компонента (AVS/AI) будут проиндексированы на 2,5%. Таким образом, минимальная пенсия будет увеличена на 30 франков и составит 1225 франков в месяц. Кроме того, прибавку получат некоторые женевские чиновники: зарплата будущих членов женевского правительства увеличится на 3%. Это в шесть раз меньше того, на что они могли бы рассчитывать, благодаря вмешательству «зеленых» и социалистов. Правые, в свою очередь, теперь опасаются потери привлекательности государственных должностей. Напомним, что речь идет о внедрении инициативы, предусматривающей отмену пожизненной ренты для бывших членов Женевского кантонального совета – проект должен был сопровождаться повышением их зарплат. Любопытно, что голосование по этому вопросу в Большом совете состоялось через два дня после забастовки с требованием индексации зарплат для работников госсектора, включая представителей сфер образования и общественного транспорта.
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