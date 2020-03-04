Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?

Что общего между коммунами Рюэр (кантон Во) и Кандергрунд (Берн)? То, что за 25 лет здесь не получил швейцарское гражданство ни один иностранец. Эти деревни с населением несколько сот человек – не исключения. Всего за рассмотренный период процедура натурализации ни разу не была запущена в 125 коммунах, а если принять во внимание только 2011-2017 гг., то таких коммун окажется 261.



Легко догадаться, что чаще всего новые швейцарцы получают паспорта с белыми крестами в больших городах. Во главе списка – Цюрих, где с 2011 по 2017 год появилось 16 866 свежеиспеченных граждан. Далее в списке – Женева (9760), Лозанна (6019), Базель (4975) и Винтертур (3368). Если сравнивать число натурализовавшихся с числом проживающих в городах иностранцев, то на первом месте в 2011-2017 гг. – Люцерн, за ним следуют Цюрих и Винтертур. Лидером в этой сфере Люцерн стал благодаря увеличению числа сотрудников, занимающихся рассмотрением запросов на получение гражданства. В будущем процесс, возможно, еще больше ускорится: год назад местный парламент поддержал предложение Социалистической партии и Партии зеленых сделать натурализацию бесплатной для лиц моложе 25 лет. Новое правило, вероятно, начнет действовать в 2021 году, пишет газета Tribune de Genève.



Интересно, что при сравнении данных о кантонах число паспортов (2036), выданных в Берне в 2011-2017 гг., не впечатляет, и это тоже связано с политикой. В 2013 году население одобрило инициативу молодежного отделения Народной партии Швейцарии (UDC), согласно которой стать швейцарцем не может тот, кто получает социальную помощь или не имеет вида на жительство категории С. Спустя пять лет подобные правила были введены во всей стране.





В интервью Tribune de Genève профессор социологии UNIGE Филипп Ваннер пояснил, что число натурализаций зависит от того, сколько в коммуне или городе проживает иностранцев, а также от того, из каких государств они приехали. Другие важные факторы: социальный статус, уровень дохода и семейное положение. Добавим, что число паспортов, выданных в стране с 1992 по 2017 год, выросло с 43 525 до 202 260. Чаще всего такой документ получают выходцы из Италии, Германии, Португалии, Косово, Сербии, Турции и Франции.Кто может претендовать на получение гражданства? Это право есть у тех, кто прожили в Конфедерации минимум 10 лет и имеют вид на жительство категории С. При этом необходимо хорошо владеть одним из национальных языков и не представлять угрозы для общества. Если претендент жил на социальную помощь в течение трех лет до подачи документов на натурализацию и еще не вернул государству эти суммы, то он не может стать гражданином Швейцарии. Больше информации о том, сколько человек получили паспорта Конфедерации, можно найти на сайте UNIGE.