Какими будут новые швейцарские франки? |A quoi ressembleront les nouveaux francs suisses?

В Швейцарии наличные деньги остаются важным средством платежа – несмотря на растущую цифровизацию и повсеместное исчезновение банкоматов. Нынешняя серия банкнот была введена в обращение в период с 2016 по 2019 годы и уже через пару лет будет заменена на новую. В этом нет ничего необычного: по традиции, новые франки появляются в Швейцарии примерно раз в пятнадцать лет, то есть те, которыми мы пользуемся сейчас, отслужили уже половину своего срока.