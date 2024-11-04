Автор: Заррина Салимова, Берн, 04.11.2024.
Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) объявил конкурс на лучший дизайн новой – десятой – серии банкнот.|
La Banque nationale suisse (BNS) a lancé un concours pour la conception de la dixième série de billets de banque.
В Швейцарии наличные деньги остаются важным средством платежа – несмотря на растущую цифровизацию и повсеместное исчезновение банкоматов. Нынешняя серия банкнот была введена в обращение в период с 2016 по 2019 годы и уже через пару лет будет заменена на новую. В этом нет ничего необычного: по традиции, новые франки появляются в Швейцарии примерно раз в пятнадцать лет, то есть те, которыми мы пользуемся сейчас, отслужили уже половину своего срока.
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