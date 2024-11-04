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понедельник, 4 ноября 2024 года   

Какими будут новые швейцарские франки? |A quoi ressembleront les nouveaux francs suisses?

Автор: , Берн, .

Скриншот видео-ролика Нацбанка

Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) объявил конкурс на лучший дизайн новой – десятой – серии банкнот.

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La Banque nationale suisse (BNS) a lancé un concours pour la conception de la dixième série de billets de banque.

В Швейцарии наличные деньги остаются важным средством платежа – несмотря на растущую цифровизацию и повсеместное исчезновение банкоматов. Нынешняя серия банкнот была введена в обращение в период с 2016 по 2019 годы и уже через пару лет будет заменена на новую. В этом нет ничего необычного: по традиции, новые франки появляются в Швейцарии примерно раз в пятнадцать лет, то есть те, которыми мы пользуемся сейчас, отслужили уже половину своего срока.

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Национальный банк Швейцарии
швейцарские франки
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